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Süre 31 Aralık'ta doluyor... İkinci elciler için yer aranıyor

İHA

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Hakkındaki Yönetmelik gereği, ikinci el motorlu taşıt ticaretiyle uğraşan işyerlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar konut altı iş yerlerinden taşınmaları gerekiyor. Milas'ta yaklaşık 50 ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan iş yerlerinden sadece birisi yönetmelik koşullarına uygun bir mekanda faaliyet gösterirken diğerleri için uygun yer arayışı sürüyor.

Süre 31 Aralık'ta doluyor... İkinci elciler için yer aranıyor

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Hakkındaki Yönetmelik gereği, ikinci el motorlu taşıt ticaretiyle uğraşan işyerlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar konut altı iş yerlerinden taşınmaları gerekiyor. Milas'ta yaklaşık 50 ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan iş yerlerinden sadece birisi yönetmelik koşullarına uygun bir mekanda faaliyet gösterirken diğerleri için uygun yer arayışı sürüyor.

İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan iş yerlerinin ilgili yönetmelik gereğince konutların altındaki iş yerlerinden yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun iş yerlerine taşınması için süre giderek daralırken çözüm arayışı yönünde çalışmalar sürüyor. Milas Belediyesi, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen toplantıda, ikinci el ticareti yapan iş yeri sahiplerine 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygun yerlere taşınmamaları durumunda alım satım yapamayacakları anlatıldı. Toplantıda, ayrıca Milas'ta, yönetmelik koşullarına uygun iş yerleri oluşturmak amacıyla çeşitli seçenekler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Milas'ta 50 dolayında ikinci el motorlu kara taşıtı yapılan işyerinden sadece birisi yönetmelikte belirtilen koşullara uygun durumda bulunurken diğer işyerlerinin koşullara uygun hale getirilmesi için arayışlar sürüyor. 31 Aralık'a kadar uygun işyerleri oluşturulması amacıyla daha önce MİTSO'da, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlarla iki kez toplantı yapılmıştı. Daha sonra konu Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a yapılan ziyaret ile anlatılmış, çözüm yolu konusunda görüş alış verişinde bulunulmuştu.
Yapılan bu girişimlerin ardından Milas Belediye Başkanlığı, Muğla İl Ticaret Müdürlüğü ve MİTSO'nun işbirliğinde ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan işyerlerinin sahipleriyle MİTSO'da bir toplantı yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla İl Ticaret Müdürlüğünden Şube Müdürü Ergün Yıldız ve Eşref Çelik ile MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin ile ikinci el motorlu taşıt ticareti yapan işyerlerinin sahipleri katıldılar.
Toplantıda, 13 / 02 / 2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, işyerlerinin uyması gereken koşulları anlatan Muğla Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ergün Yıldız, bu tür işyerlerinin kesinlikle konutların altında olmaması gerektiğini ve konutların altında bu işi yapmakta olan işyerlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yönetmelik koşullarına uygun yerlere taşınması gerektiğini anlattı.
Muğla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilisi Eşref Çelik de 13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el ticareti yapmak için ruhsat alanların lise mezunu olmasalar bile 31 Aralık tarihine kadar başvurmaları durumunda mesleklerini sürdürebileceklerini ancak 13 Ağustos 2018 tarihinden sonra işyeri açanların ise mutlaka lise mezunu olmalarının gerektiğini anlattı. Eşref Çelik, 31 Aralık 2019 tarihinde yönetmeliğin uygulanmasına yönelik bir süre uzatması yapılmadığı tarihte, bu tarihten itibaren konutların altında faaliyet göstermekte olan ve yönetmelik koşullarına uygun olmayan işyerlerinde ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapılamayacağını anlattı.
Toplantıda, Milas'ta ikinci el motorlu taşıt ticareti ile uğraşan 50 dolayında işyeri olduğu ve bunlardan sadece birisinin yönetmelik koşullarına uygun olduğu belirtilerek uygun işlerleri oluşturmak için seçenekler değerlendirildi. Belediye Başkanı Muhammet Tokat, şehir imar planında, TOKİ evlerinin arkasındaki üç parsel halinde toplam 16 bin 716 metrekarelik hazine arazisinin "oto galericiler sitesi" olarak plana işlendiğini belirtti. Tokat ayrıca bu alanın yakınında, mülkiyeti belediyeye ait bir arazi daha bulunduğunu, ikinci el ticareti yapanlar tarafından uygun bulunması durumunda işin daha da kolaylaşacağını bildirdi. İkinci el ticareti yapanlar adına konuşan Ahmet Körpezlioğlu ise Karakaya Boğazında uygun bir arazi olduğunu belirterek hazine arazisi olan bu yerin kendileri için daha uygun olacağını ileri sürdü.
Toplantıda daha sonra, ikinci el ticareti yapanların kendi aralarından temsilcilerini seçerek bundan sonraki görüşmelerin işkolu temsilcileri ile Belediyenin yetkilileri arasında sürdürülmesine karar verildi.

MUĞLA

03 Aralık 2019 Salı

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