TEMA temsilcilerinden ziyaretler ve etkinlikler

Hem sağanak hem kar!

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TEMA Vakfı Muğla İl Temsilcisi Sergender Sezer, İl Temsilci Yardımcısı Nurcan Bahar ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genç TEMA Başkanı İlkay Mercen ve Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz Milas’ta çeşitli etkinliklerde bulundu.

Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyaret eden TEMA ekibi, işbirliği yapabilecek konularda bilgi alışverişinde bulunurken, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’a gerçekleşen ziyarette TEMA Vakfı’nın okullarda uyguladığı Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA eğitim programlarını görüştü.

Yapılan ziyaretlerin ardından Sezer, Bahar, Mercan ve Nergiz, Milas Bilim Anadolu Lisesi’nde ingilizce öğretmeni Tankut Kremin daveti ile TEMA Vakfı Tanıtımı ve Lise Tema Uygulaması olan “Doğayla Uyumlu Yaşam” konulu sunuma katılarak 50 öğrenciye doğayla ilgili çeşitli bilgiler aktardı.

MUĞLA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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