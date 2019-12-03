186 kursta 5 bin kursiyer eğitim alıyor

Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bu yıl Ekim ayından itibaren 63 farklı alanda 186 kurs açılarak, yaklaşık 5 bin kursiyere ulaşıldı.

Her yıl bünyesinde açtığı yeni kurslarla ilgi çekmeye devam eden Milas Halk Eğitim Merkezi 2019 2020 eğitim öğretim yılında ilklere imza attı.

Ekim ayında başlayan yeni eğitim öğretim yılı kapsamında yeni kurslar açmak için girişimlerde bulunan Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Ekim ayı başından bu yana 63 farklı alanda toplam 186 kurs açarak 5 bin 35 kursiyerin sisteme kayıt olduğunu belirten Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, “Geçtiğimiz yıl 152 kurs ile 3 bin 187 kursiyere hizmet vermiştik. Bu yıl Kasım ayı itibariyle çalışan, kurumdan ders ücreti alan öğretmen sayımız 96. 9 mahallemizde ve Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisemizde, Milas Gençlik Merkezi’nde, Kredi Yurtlar Kurumu’nda ve binalarını kullandıran okullarımızda kurslarımızı açtık. Bizlere kursların açılması için gerekli fiziki şartları sağlayan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Milas Halk Eğitim Merkezi olarak, “Muğla’dan Trabzon’a, Trabzon’dan Mardin’e Medeniyetler Buluşması Modada Kadın İstihdamı Projesi”, “Gezen Anaokulu Projesi”, “Önce Kadın Satış Ofisi Projesi”, “Milas Halılarını Gelecek Kuşaklara Aktarma Projesi”, “Türk İslam Sanatlarında Motifler ve Derin Anlamları 2 Projesi”, “Şehir Şehir Anadolu’dan 7 Şehir Projesi”, “Karia’da Sanat Projesi”, “TÜBİTAK Projesi”nde yer aldıklarını ifade eden Bayram, “1700 açık lise iş ve işlemleri, 600 açık ortaokul iş ve işlemleri de kurumumuzca yapılmakta. Okullarımız, muhtarlıklarımız, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımıza verdikleri destekten dolayı, güç ve motivasyon sağlayan sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsa Bal’ a ve sayın Kaymakamımız Eren Arslan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Kurumda görev alan öğretmenlere, fedakar ekip ruhuyla hareket eden kurum çalışanlarına da teşekkür eden Bayram “El ele vererek kurum tarihine iz bırakıyoruz” dedi.

MUĞLA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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