Uçak’tan Engelliler Günü mesajı

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kamuda çalışan engelli bireylerin emeklililerinin 25 yıl hizmet süresi üzerinden hesaplanması gerekitğini söyledi.

Uçak Yaptığı yazılı açıklamada, “Toplumumuz ve sorumluluk sahibi yetkililerimiz, yaşadığımız dünyada engellileri, engelleri ile değil, önce herkes gibi insan oldukları için ve sahip oldukları yetenekleri ve birikimleri ile değerlendirmesi gerekiyor. Bu taleplerin karşılık bulacağı bir dünyanın artık hayal olmaması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Çalışma hayatında engelli çalışanların iyi anlaşılması, doğru işe yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve yönetici vasfını kazanması için yeterli fırsatların verilmediğinin altı çizen Uçak, “Birlikte yaşadığımız dünyada, engellilere saygı duyulması ve önem verilmesi elzemdir. Bu hususların karşılık bulması için gerekli adımların atılmasının takipçisi olacağımızın bilinmesini de isteriz” dedi.

Uçak açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: “Bizler sorumlu sendikacılık adına her türlü engelle mücadele etmek ve kendimizle barışık olmalıyız. Bu minvalde ‘En büyük engel sevgisizliktir’ diyerek saygıya, sevgiye bir adım atmak için eğitimin ilk aşamasından itibaren ‘Engellere ve engellilere yönelik doğru adımlar atılmalıdır’ diyoruz. Ayrıca hükümetin gündeminde olan 3600 ek gösterge çalışmasına engelli kamu çalışanlarının da dâhil edilmesi en büyük talep ve arzumuzdur. Engelli vatandaşlarımızın işe yerleştirilmesi ne kadar önemli ise kariyer ilerlemesinin de buna uygun yapılması o kadar önemlidir. Bu yöndeki taleplerimiz arasında kamuda hizmetli kadrosunda çalışan engellilerin mevcut kadrolarının sınav yönetmeliğine tabi tutulmadan G.İ.H. kadrosuna dönüştürülmesi, emekliliğe hak kazanan engellinin emekli aylığı ile emeklilik ikramiyesinin hizmet süresine bakılmaksızın 25 yıl üzerinden hesaplanması , engellilere Hac ve Umre ibadetlerinde refakatçileri ile birlikte % 50 indirim sağlanması ve engellilerin sürekli kullanmak zorunda olduğu medikal malzemelerin küçük bir kısmını SGK karşılamakta olup bu miktarın makul bir orana çekilmesi gerekmektedir”

MUĞLA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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