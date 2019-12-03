Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Hem sağanak hem kar!

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AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12.45'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.77 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Türkiye'de herhangi bir zarara yol açmadı. Akdeniz'deki deprem; Dodecanese Adası'na 16.61 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesine ise 158.20 kilometre mesafede gerçekleşti.



MUĞLA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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