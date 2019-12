Kaymakam Aksoy, Taşlıca Mahallesi'nin sorunlarını dinledi Köylüler mera ve su sorunlarının çözülmesini istedi

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, ilçe protokolü ile birlikte ilçeye 70 kilometre mesafede olan Taşlıca mahallesini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi. Kaymakam Aksoy'u karşılarında gören köylüler, sorunları ile ilgilendiği için Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy'a teşekkür ederek, yıllardır yaşadıkları su ve mera sorunun çözümü için yardım istediler. Köylülerin taleplerini tek tek not alan kaymakam Aksoy, Marmaris'te tarım ve hayvancılığın en yoğun olduğu yerleşim yeri olan Taşlıca'nın sorunlarının en kısa sürede çözme sözü verdi.

Geçtiğimiz aylarda Marmaris'teki görevini başlayan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, 'Halk Toplantıları' programı kapsamında; İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Sahil Güvenlik 82 Bot Komutanı Binbaşı Mustafa Söylemez, İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Töreyenler ile birlikte Taşlıca Mahallesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Taşlıca Muhtarı Emin Özçelik, köyün sorun ve sıkıntılarının yanı sıra halkın istek ve taleplerinden söz ederek en acil ihtiyaçları arasında köyün su ve mera sorunu geldiğini belirtti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği halk toplantısında köy sakinleri ile tek tek görüşen kaymakam Aksoy, vatandaşların talep ve şikayetlerini değerlendirdi. Daire müdürüleri de kendilerini ilgilendiren konularda not alıp, yapılacak olan veya programı devam eden çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdiler.

Bozburun Muhtarı Dursun Keskin ile çevredeki yerleşim yerlerinden vatandaşların da izlediği halk toplantısında, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, tek vazifelerinin halka hizmet etmek olduğunu belirterek en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kaymakam ayrıca, Taşlıca'da yaşanan su sorunun çözümü için Çamlı Köyü'nde bulunan barajdan köye en kısa sürede su getireceğini de müjdeledi.

"Köylülere teşekkür etti"

Yaklaşık 150 hanede 500 kişinin yaşadığı tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu Taşlıca Mahallesi'nin aynı zamanda huzurlu ve herkesin kanunlara azami derecede uyduğu bir yer olduğunu belirterek burada yaşayan vatandaşlara teşekkür eden İlçe Kaymakamı Aksoy, "Biz buraya hizmet için geldik. Söylenilen her şeyi not ettik. Gerekli mercilere ileteceğiz. Taşlıca'nın diğer köylere göre biraz kenarda kalıyor olması gönlümüzde de kenarda kalacak anlamı taşımaz. Sizlerin tüm sorunlarını çözmek için buradayız" dedi.

Köylüler, sıcak tavırları ve yakın ilgisi dolayısıyla Kaymakam Aksoy'a teşekkür ettiler.

