Büyükşehir Belediyesi’nde eğitimler devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ve İlçe Belediye personeline yönelik “Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar” konulu eğitim programı düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim programına Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra MUSKİ ve İlçe Belediyelerinin de personeli katılım sağladı. Programda; şirket personelinde aranacak şartlar, personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınır, işçi alımına ilişkin izin şekli, toplu iş sözleşmesi, ücret ve sosyal yardımlar ile disiplin işlemleri hakkında bilgilere yer verilip, katılımcıların soruları cevaplandırılarak eğitim sonlandırıldı.

MUĞLA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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