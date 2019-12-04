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Bodrum’da Tarımsal Kalkınma Çalıştayı başladı

İHA

Bodrum’da Tarımsal Kalkınma Çalıştayı başladı

Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Bodrum 1. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı, Herodot Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla başladı. “Bodrum Özüne Dönüyor” sloganı ile gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde Bodrum’un tarımturizm entegrasyonu ve tarım ekonomisinin geleceğine dair konuşmalar yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayın açış konuşmasını Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz yaptı. Bodrum’da tarımsal örgütlenmeyi sağlamak ve tarım ile turizmi entegre etmek amacıyla bir envanter çalışması başlattıklarını anlatan Yılmaz, Çalıştay sonrasında Bodrum’un kırsal kalkınma hamlesi için yol haritasının çizileceğini ve bu haritanın Bodrum Belediyesi’nin 20202024 Stratejik Planı’na entegre edileceğini kaydetti.
Başkan Aras:Bodrum’un endemik faunası çok zengin
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bodrum’da ilk kez gerçekleştirilen Bodrum 1. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı’na katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında Bodrum’un turizmle özdeşleştiğini ancak aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu belirtti. Başkan Aras, “Ben Bodrum’da doğup büyüdüm. Çocukluğumda Bodrum bir tarım kentiydi. Biz turizmi bilmezdik Büyüklerimiz denizcilikle, süngercilikle, balıkçılıkla uğraşırdı. Turizmle birlikte insanlar tarımdan koptu. Oysa en gelişmiş ülkeler bile tarımdan kopmuyor. Teknolojilerini bile tarımsal kalkınma için kullanıyorlar. Yanlış politikalar, bugün insanları topraktan kopararak tamamen tüketim sektörüne yönlendirdi. Türkiye de ne yazık ki bu hale geldi. Şu anda 99 çeşit ürünü dışarıdan ithal eden bir ülke durumundayız. Tohumlarımızı bile ithal ediyoruz. Bizi gerçek üretimin mayası olan topraktan kopardılar” ifadelerini kullandı.
Bodrum’un tarım kültürü ile yoğrulmuş insanların kenti olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1950’li yıllarda mandalina kültürünün geliştiğini, bu tarihten önce ise Karaova’nın tütün, incir, zeytin ve arıcılık faaliyetleriyle anıldığını anlattı. “Gençlerimiz topraktan kopuyor” diyen Aras, “Biz çocukluğumuzda mazı toplardık, defneyaprağı toplardık bunlar ilaca evrilirdi. Dağlarımızda yaban mersininden tutun, kekiğinden, nanesinden elma çalısından kadar bin bir çeşit ot vardı. Hipokrat bu topraklarda tıbbın babası oldu. Çünkü Bodrum, dünyanın endemik faunası en zengin coğrafyasıdır. Ve biz bu değerleri yaşatarak geliştirmek için çalışacağız” diye konuştu.
Daha sonra kürsüye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı tarım konusunda hayata geçirdiği projeler için tebrik ederek “Bodrum Halk Süt gibi çok güzel projeleri, çok kısa sürede yapmışsınız. Sizleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Cem Seymen: Bodrum’un tarım geçmişi ile bağ kurmak zorundayız
Bodrum Tarımsal Kalkınma Çalıştayı için ilçeye gelen ve her sabah CNN Türk ekranlarında yayınlanan A’dan Z’ye programını Bitez’deki bir mandalina bahçesinde, Başkan Aras ile birlikte sunan programcı, ekonomist, gazeteci Cem Seymen de çalıştay açılışında bir konuşma yaptı. Cem Seymen “Küresel sermayeye, serbest piyasa ekonomisine karşı değilim, kapitalizmin vahşi kısmına karşıyım. İnsanı unutan, üreteni unutan, köylüyü adam yerine koymayan, herkesi insanı tüketici gözüyle gören, mahkum eden küresel sisteme karşıyım” dedi.
Bodrum’un muazzam bir tarım zenginliği ve geçmişi olduğunu kaydeden Seymen; “Bu geçmiş ile bağ kurmak zorundayız. Çocuklarımızı, bu bilinçle yetiştirmek zorundayız. Yani Bodrum Mandalinasını bilmeyen yeni neslin çocukları bizim geleceğimizi kuramaz. Bodrum Mandalinasından üretilecek her katma değerli ürünü tanımalı ve bunun hikayesini bütün dünya öğrenmeli” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Mustafa Aytaç moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panelde Üretimde Kooperatifleşmenin önemi, Tarımsal kalkınma Kooperatiflerinin kurulma aşamaları, Türkiye’nin tarım politikaları, Toprak verimliliği, tarımda ithalat ve ihracat, üreticinin ürünlerinin pazarlanması ile ilgili sunumlar yapıldı. Panel daha sonra sorucevap kısmıyla devam etti.
Bodrum 1. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı, açılış töreni ve panelin ardından, atölye çalışmasıyla devam etti. Herodot Kültür Merkezi’nde toplanan iki ayrı çalıştay grubundan biri TarımTurizm entegrasyonunu ele alırken, diğer grup da üretici kooperatifleri ve tarımsal örgütlenme konusunu tartıştı. Çalıştay süresince katılımcılara Bodrum mandalinasından üretilen dondurma ikram edildi. Salonda kurulan minik stantlarda ise Bodrum’un tarım zenginliğini gözler önüne seren zeytin, zeytinyağı, mandalinalı ürünler sergilendi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde düzenlenen Bodrum 1. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Prof. Dr. Mustafa Aytaç, Gazeteci ve Ekonomist Cem Seymen, Garaova Üzüm Bağları üreticisi Mehmet Vuran, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özgür, Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, STK temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MUĞLA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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