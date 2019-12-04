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Görme engellilerden ‘6. His’ fotoğraf sergisi Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Muğla ...

İHA

Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye'de ilk defa görme engelliler fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde gerçekleşen '6. His' görme engelliler fotoğraf sergisinde 50 eser sergilendi.

Görme engellilerden ‘6. His’ fotoğraf sergisi Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde Türkiye’de ilk defa ‘6. His’ görme engelliler fotoğraf sergisi açıldı.

Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye’de ilk defa görme engelliler fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde gerçekleşen ‘6. His’ görme engelliler fotoğraf sergisinde 50 eser sergilendi.
Görme engelli bireyler Tayfun Cura, Cengiz Orçun ve Efe Beray Altın’ın objektifinden eserlerin sergilendiği serginin açılışına Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, kent konseyi başkanları, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Sergi açılışının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan ‘Engelsiz söyle’ klibi gösterimi ve ardından Muğla genelindeki engelli dernekleri üyeleri tarafından konser verildi.

MUĞLA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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