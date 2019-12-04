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Sandras suyu için ilk kazma 2020'de vuruluyor

İHA

Sandras suyu için ilk kazma 2020'de vuruluyor

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla’da son 1 yılda hayata geçirilen yatırımlar ve 2020 yılında hayata geçirilecek projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gökcan, "Muğla İçme Suyu Projesi için ilk kazma 2020 yılında vuruluyor. Muğlamız için büyük önem taşıyan ve 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacımızı karşılayacak olan MuğlaSandras içme suyu projesinin hayata geçirilmesi için 622 milyon TL bedel ile 2019 yatırım programına aldırdık” dedi.
Milletvekili Gökcan, yaptığı basın açıklamasında eğitimden sağlığa altyapıdan çevreye, gençlik ve spordan kadar her alanda Muğla’ya yatırımlara devam ettiklerine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:
“Kavaklıdere İlçesinde inşaatı devam eden Kavaklıdere meslek yüksek okulunun tamamlanma ödeneği olan 2.5 milyon TL kaynak aktarıldı. Dalaman ilçemizin Hükümet Konağı yapımını 2020 yılı bütçesine aldırdık. Seydikemer Hükümet konağı ve belediye binamızın inşaatı devam ediyor. Köyceğiz Hükümet Konağı projesini takip ediyoruz. Kavaklıdere ilçemizi ise Doğalgaz ile buluşturuyoruz. Teknopark Projesi için ilk etapta ihtiyaç duyulan yaklaşık 5 milyon TL ödenek Muğla’mıza gönderilecek.”

Sandras Suyu Projesi
Milletvekili Gökcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muğlamız için büyük önem taşıyan ve 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacımızı karşılayacak olan MuğlaSandras içme suyu projesinin hayata geçirilmesi için 622 milyon TL bedel ile 2019 yatırım programına aldırdık. 2020 yılı içerisinde ihaleye çıkılıp, ilk kazma vurulacak ve çalışmalara başlanacaktır. Dalaman ilçemizin Hükümet Konağı yapımını 2020 yılı bütçesine aldırdık. Kavaklıdere ilçemizi ise doğalgaz ile buluşturuyoruz. 6 Aralık Cuma günü Kavaklıdere doğalgazı için temel atma törenini gerçekleştiriyoruz.”

Teknopark’a 5 Milyon lira ödenek
Gökcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ederek, Muğla’ya yapılacak yatırımları görüştüklerini ifade ederek, “Proje aşamasında olan ıslah organize sanayi bölgesi ve Muğla Teknopark Projesi için destek istedik. Sayın bakanımız Teknopark için ilk etapta ihtiyaç duyduğumuz 4.899.192.00 TL (Yaklaşık 5 milyon TL) ödeneği ivedilikle gönderecekleri ve ıslah organize sanayi bölgesi projesinin hızlandırılacağı müjdesini verdiler" dedi.
Üniversitenin yurt kapasitesi arttırılıyor
Geçtiğimiz günlerde; 150’şer yataklı Seydikemer ve Marmaris ilçelerindeki devlet hastanelerinin ihalelerini yaptırdıklarını anlatan Milletvekili Yelda Erol Gökcan, şunları ifade etti: “Bir çok ilçemize bakanlığımızın ve spor toto teşkilatımızın destekleri ile gençlerimiz için çok sayıda halı sahayı hizmete soktuk. Gençlerimiz için spor tesisleri açtık, gençlik merkezleri açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Üniversitemize ihtiyaç duyulan kaynakların aktarılmasını sağladık. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin yurt kapasitesini artırmak için de çalışmalarımız sürüyor. Menteşe’de 4 bin yatak kapasiteli 2 ayrı yurt binamızın inşaatına başlandı. Fethiye’de yurt için 110 dönüm arsa tahsis ettirdik. 1000 yatak kapasiteli yurt binamızın 25 Şubat’ta ihalesini yaptık. Milas ilçemizde bu eğitim dönemi başında 504 yatak kapasiteli yurt binamızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Muğla Merkez, Fethiye ve Milas’da toplam 5.354 yatak kapasiteli yurt binalarını projelendirdik. İnşaatına başlanan ve proje aşamasında olan yurtların 2020 yılına kadar hizmete girmesini planladık.”

Muğla’ya Yapılan Yatırımlardan
Yelda Erol Gökcan, Muğla’da son 1 yılda hayata geçirilen yatırımlar ve 2020 yılında hayata geçirilecek projelerle ilgili değerlendirmesini şöyle tamamladı: “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanemizde kalp cerrahisi bölümünde operasyonlar yapılmaya başladı. Ayrıca 2 adet anjiyo cihazımız hastanemize teslim edildi. Hastanemize tüp bebek merkezi kurulması için ödenek aldık ve projelendirdik. Elektrik, trafo, enerji hatları sorununun çözümü için öncelikli olan bölgeleri yatırım programlarına aldırıp, takiplerini yaptık. Binlerce hemşehrimizi ilgilendiren kadastro çalışmalarını Muğla genelinde hızlandırdık.İlçelerimize Millet Bahçeleri, Bisiklet ve yürüyüş yolu projeleri kazandırmak için çalışmalarımız olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ihalelere çıkılacaktır. Belediyelerimizin acil ihtiyacı olan araç, ekip, ekipman ihtiyaçlarını büyük ölçüde temin ettik. Adalet Sarayları, Hükümet konakları, ilçe emniyet müdürlükleri binalarının yapımı için görüşmelerimiz sürüyor ve bu alanlarda önemli gelişmeler sağladık. Konut sorununu çözmek için TOKİ ile çalışma ve görüşmelerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Yeni TOKİ projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. İlimize Milli Eğitim Bakanlığımızdan yeni okul yatırımları kazandırdık. Bu süreçte Muğla'mıza özel destek, ilgi ve yardımları için başta Genel Başkanımız Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza, hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.”

MUĞLA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:16
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