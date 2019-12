Datça Belediye Başkanı Uçar: Selin nedeni kaçak yapılar

MUĞLA'nın Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 1 hafta önce ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı Palamutbükü mevkisindeki sıkıntıların başında kaçak yapıların geldiğini söyledi. Uçar, "Datça, 1986 yılında kaçak yapılarla tanıştı. Palamutbükü ve Mesudiye'de çoğunlukta olmak üzere her yerde kaçak yapılar var. Kaçak yapıyı durdurma, tespit etme ve yapılan tespitlerin sonucunda 1-2 bina haricinde yıkım gerçekleşmedi. Yıkımlardan önce vatandaşların konut yapabilmelerini sağlayacak olan planları yapmamız gerekiyor" dedi.

Datça ve Bozburun yarımadalarının 1990 yılında özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesinin ardından Yaka ve Cumalı mahallelerinde imar planları yapılamadı. 2 kilometrelik sahil şeridiyle turizmcilerin gözde yerlerinden olan Palamutbükü mevkisinde geçen hafta, sağanak sonrası su baskınları oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Bölgedeki su baskınları Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar başkanlığında 10 CHP'li, 3 AK Parti'li ve 2 MHP'li meclis üyesinin hazır bulunduğu belediye meclisinde konuşuldu. Aralık ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Uçar, Datça'da konuşulması gereken en önemli sorunların başında kaçak yapıların geldiğine dikkat çekerek, "Datça,1986 yılında kaçak yapılarla tanıştı. Palamutbükü ve Mesudiye'de çoğunlukta olmak üzere her yerde kaçak yapılar var. Kaçak yapıyı durdurma, tespit etme ya da yapılan tespitlerin sonucunda bir, iki bina haricinde yıkım gerçekleşmedi. Ancak yıkımlardan önce vatandaşların konut yapabilmelerini sağlayacak olan planları yapmamız gerekiyor" dedi.

Sorunun çözümü için arayış içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Uçar, "Biz hangi şartlarda olursa olsun, oradaki insanları yağmur sularından kurtarma konusunda çözümler üretmeliyiz ki, bir daha benzer üzücü olaylar yaşanmasın. Biz vatandaşımızın yanındayız. Ancak halkımızın da sele karşı gerekli önlemleri mutlaka alması gerekir. Yoksa 'nerede belediye, nerede devlet' diyerek oradaki sıkıntıların çözüme kavuşturulması mümkün değil. Bu bir gerçek, orada imar planı yok. Geçmişte tarım yapılırken var olan hendeklerin hepsi kapatılmış durumda. Araziler, avlu içine alınmış, taş duvar yapılmış. Yağmur sularının denize ulaşmasının önüne adeta set çekilmiş. Datça Belediyesi olarak her şeye nasıl bir çözüm buluruz diye, inceleme başlattık. Umarız soruna çözüm buluruz" diye konuştu.



