Yangında oğlunu sünnet yaptırmak için biriktirdiği 17 bin lira kül oldu

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, iki katlı bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sırasında evde yalnız olan 75 yaşındaki felçli hasta İbrahim Demir tesadüfen olay yerinden geçen jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Evinin yanışını yaşlı gözlerle izleyen 44 yaşındaki Mutlu Demir ise "Alevler, oğlumun sünneti için biriktirdiğim 17 bin lirayı da kül etti" dedi.

Bugün saat 11.30 sıralarında, Menteşe'nin kırsal Yerkesik Mahallesi'nde yaşayan oto tamir ustası Mutlu Demir'e ait 2 katlı evde, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek, tüm evi sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Mahallede devriye görevinde bulunan ve dumanları fark eden Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, eve girip, yatalak hasta olan ev sahibinin amcası İbrahim Demir'i dışarı çıkardı. Bu sırada, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Oğlu Mehmet Efe'nin kahvaltısını yaptırdıktan sonra sabah okuluna bıraktığını belirten Mutlu Demir, "Sobanın, altını üstünü kapatmıştım. Komşularım arayarak evimde yangın çıktığını söylediklerinde şaşırdım. Ancak yangın elektrik kontağından çıkmış. Koşarak geldiğimde, alevler tüm evi sarmıştı. Jandarma personeli, 10 yıldır felçli olduğu için yatalak olan amcamı evden dışarıya çıkarmış. Alevler, oğlum Mehmet Efe Demir'in sünneti için biriktirdiğim 17 bin lirayı da küle çevirdi. Eşim Emet Demir (40) ise kızım Zeynep (4) ile birlikte Denizovası Mahallesi'nde yengeme yardım etmek için gitmişti. Neyse ki canımıza bir şey olmadı. Tek tesellimiz bu" dedi. Yerkesik İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Mehmet Efe Demir'in ise evlerinde çıkan yangından habersiz, arkadaşları ile okul bahçesinde oynadığı görüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



MUĞLA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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