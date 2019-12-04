Muğla genelinde gerçekleştirdiği ulaşımda dönüşüm projesi ile birincilik ödülü alan ve diğer belediyeler tarafından örnek alınan Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulundurduğu MUTTAŞ ile havaalanı taşımacılığında da önemli sayıda yolcu taşıdı. 2014 yılı Temmuz ayında vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası kurulan MUTTAŞ havaalanı taşımacılığı ile Muğla’da 3 Milyon 237 bin yolcuya hizmet verdi.

İki havaalanına sahip iki ilden biri olan Muğla’da BodrumMilas ve Dalaman havaalanlarına 30 araçla hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz ve kış tarifeleri ile vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.

MUĞLA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.