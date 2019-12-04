Cezadan kurtulmak için LÖSEV ve Mehmetçiğe 10 bin TL bağış yaptı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde trafik kazası sonucu tartışan iki kişi, uzlaştırma sonucu mahkemeye gitmeden anlaştı. Kadın sürücüye hakaret ve tehditte bulunan kişi, LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı’na 10 bin TL bağışlayarak cezadan kurtuldu.

Fethiye’nin Patlangıç Mahallesinde Esra Nur A. kullandığı 48 PH 113 plakalı motosiklet ile Şükrü B’nin idaresindeki 34 BZF 531 plakalı motosikletle çarpıştı.

İddiaya göre Şükrü B kazanın ardından, Esra Nur A’yı darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Çevredeki vatandaşların ikiliyi ayırmasının ardından Esra Nur A Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı incelemenin ardından, Şükrü B. hakkında “basit yaralama”, "hakaret" ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlatıldı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu konuyla ilgili uzlaştırmacı Halil İbrahim Mutluluk’u görevlendirdi. Uzlaştırma bürosu görevlisi Mutluluk dosyayı alarak taraflara ulaşıp uzlaştırmaya çalıştı. Esra Nur A şüphelinin Mehmetçik Vakfı'na 5 Bin Tl ve LÖSEV'e 5 Bin Tl bağış yapması durumunda uzlaşacağını bildirdi. Şüpheli Şükrü B., bu şartı kabul ederek ceza almadan kurtuldu.

MUĞLA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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