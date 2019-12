Bodrum’da ata tohumları geleceğe serpildi Bodrum’da kırsal turizm için yeni imar düzenlemeleri yapılacak Bodrum 1. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı

Bodrum’da bu yıl ilki düzenlenen Tarımsal Kalkınma Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Etkinlikte besin değeri yüksek olan ata tohumu Karakılçık Buğdayı, toprakla buluşturuldu.

Bodrum Belediyesi’nce, turizm kenti Bodrum’da kırsal kalkınmayı sağlamak ve tarımturizm entegrasyonunu gerçekleştirmek amacıyla akademisyen, STK ve kamu kurum temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen “1. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi açıklandı. Mumcular Meydanı’nda gerçekleşen açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Belediye Başkan Yardımcıları, STK temsilcileri, akademisyenler, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bildirgede, Bodrum’da kadın üreticilerinin desteklenmesi ve yerel işletmelerin kooperatif çatısı altında birleştirilmesi ile ekolojik turizm konusunda atılacak adımlara dikkat çekilerek, arıcılık, tıbbi aromatik bitkiler ve Karaova’da yetiştirilen ürünlerin üretim, satış, pazarlama ve tanıtımı konusunda Belediye’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek çalışmalar sıralandı.

Bodrum Belediyesi tarafından farklı üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve tarım kooperatiflerinin temsilcileri ile uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen Bodrum 1. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı, iki günlük atölye çalışmalarının ardından Karaova etkinlikleriyle sona erdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla başlatılan “kırsal kalkınma” programının önemli bir adımını oluşturan çalıştayda, Bodrum’un tarım ve turizm geleceği konuşuldu, tarımturizm entegrasyonu için yol haritası çıkarılarak Bodrum üreticisinin desteklenmesi ve tarım ekonomisinin geliştirilmesi ele alındı.

Bodrum’da tarımın turizm ile entegrasyonunu hedefleyen kalkınma hamlesi kapsamında, Bodrum’un tarım ve turizm envanteri çıkarılarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi desteklenecek ve üreticilere eğitimler verilerek, sadece kırsal turizme yönelik konaklama tesisleri oluşturulacak. Bodrum Belediyesi, bu amaçla imar planlama çalışmalarına öncülük edecek.

Tarımsal Kalkınma Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Mumcular’daki etkinlikte kamuoyuna duyuruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal böyle bir çalıştayın içinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken; “Burada Bodrum Belediyesi’nin büyük çabalarla iki gündür uyguladığı, hayata geçirdiği çalıştayın, Bodrum için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bodrum’un gerçeklerini ortaya koyup, hangi yönde nasıl bir yol alacağını ortaya koymuştur. Bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını sürdürecek, yönetecek bir belediye başkanı olduğunu görüyoruz. O enerji o mücadele o kadroyu da görüyoruz. Bodrum’a gelen turistin de burada yaşayanların da buradaki çiftçinin de ortaklaşa mutlu olduğu, çiftçinin para kazandığı, insanca yaşadığı, çocuğunu ve kendi aile hayatını onurluca sürdüreceği bir yeni yaşam mümkündür diyoruz” dedi.

Şu anda Bodrum’da tarım yapılabilecek binlerce dönüm boş arazilerin olduğunun altını çizen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Büyüklerimiz yapıyorlardı bunları, işliyorlardı. Ama bizler topraktan uzaklaştık. Potansiyel envanterimizi ortaya çıkarıp, hepsini işlemeye çalışacağız. Yine hangi ürünü üreteceğimize çalışacağız. Hocalarımızın desteği ile bilimsel çalışmalar yapacağız. Üretimle ilgili öncelikler ve hedef kitle belirleyeceğiz. Kooperatifin üyesi üreticilere pazarlarda öncelik sağlayacağız. Bodrum pazarında, Gümbet pazarında, Turgutreis pazarında, Yalıkavak pazarında, Mumcular pazarında üreticilerimize öncelik tanıyacağız. Kendi üreten kendisi satacak, hiçbir şekilde komisyoncuyu kabul etmiyoruz. Aradan çıkaracağız. Yine kooperatif bünyesinde ortak bir makine parkı kuracağız. Gücü yetmeyen, traktör kiralayamayan, satın alamayan vatandaşlarımızın tarlalarını biz süreceğiz. Bizim kooperatifimiz sürecek. Bodrum bölgesindeki endemik bitkiler ile ilgili çalışma yapacağız. Endemik bitki nedir, ben söyledim. Endemik bitki demek bu dağlarda yetişen bitkiler, buraya has, buraya özgü bitkiler. Defnesinden tutun, yaban çileğinden tutun, kekiğinden nanesinden, adaçayından tutun, karabaş otuna kadar. Buranın ürünlerini biz bir katma değerli ürün haline getireceğiz. Bunları da işleyeceğiz ve satacağız. Dünya artık ekolojik ürünlere döndü. İnsanlar bir pazara bir markete gittiğinde doğal ürünler arıyorlar. Bu bizde var. Biz bunları pazara çıkarmak zorundayız. Bölgemize adapte olabilecek katma değeri yüksek ürün üretmek konusunda yeni çalışmalar planlayacağız. Bütün tarımsal üretimler ve ürünlerle ilgili üreticilere sertifikalı ürünler üretmeleri için eğitimler vereceğiz. Sertifikalı ürün yapacağız. Coğrafi işaretli ürün yapacağız. Arazi büyüklüğü beş dönümün üzerinde bulunan özellikle bunu mandalina bahçeleri ile ilgili düşündük, mandalina bahçelerimiz ölüyor. Mandalina bahçelerimizi turizme entegre etmeliyiz. Mandalina bahçelerinin içinde yapılacak ev pansiyonculuğuyla Bodrum’un ilk turizm anlayışını, onunla birlikte bakımlı hale, içinde yaşanılır hale getirmek zorundayız. Ama şu andaki imar rejiminde maalesef o alanlara vatandaşım bina yapamıyor. Yapamayınca içini terk ediyor. Biz oraya hem onun içinde yaşaması hem de onun turizme evrilmesi ile ilgili küçük pansiyonlar yapıp bahçelerin yaşamasını sağlamak zorundayız. Bunun bir ayağı daha var. Biz şimdi atık su ile ilgili büyük sıkıntılar yaşıyoruz Bodrum’da. Ama yeni yapılacak beş yıl içerisinde yapılacak tesislerde geri dönüşümlü atık teknolojisi kullanılacak. Bizim atık suyumuz tekrar geri döndürülecek ve tarımsal olarak da bunu kullanabileceğiz.

Son olarak da yine Belediyenin önderliğinde yerelden yetkin ve bilimsel kişilerden oluşan danışma ve çalışma kurulu oluşturulacak. Ve Bodrum’un stratejik tarımsal planı ortaya konacaktır. Ben bu çalıştayda emek veren, Tekirdağ’dan Bursa’dan, Uludağ Üniversitesi’nden, Kıbrıs’tan, Ankara’dan, Antalya’dan, Muğla’nın her yerinden, Türkiye’nin birçok bölgesinden bu çalıştaya katılan, buraya kadar gelen, bizlere onur veren bütün misafirlerime ve bu çalışma sonunda ortaya çıkan bu yol haritasına teşekkür etmek, minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu çalışmalarımız durmaksızın devam edecektir. İşte burada, Mumcular’da Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kurulması için çalışırken bugünleri hayal etmiştim. İşte buyurun Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yaptığı çalıştay gerçekten de Türkiye’de ses getiren bir çalıştay oldu. Ben huzurlarınızda Başkan Yardımcım ve ekibine teşekkür ediyorum. Belediye personeli ve ekibime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalıştayın sonuç bildirgesinde, Bodrum bölgesinde tarımsal üretim kooperatiflerinin kurulması, kadın üreticilerin desteklenmesi, kırsal ve ekolojik turizm, tarımsal üretimde geri dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi ve Bodrum’a özgü tarım ürünlerinin satış, pazarlama tanıtım ve markalaşma sürecine ilişkin yol haritası oluşturuldu.

Bildirgenin okunmasının ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal tarafından zeytin fidanı dikimi gerçekleştirilirken, Bodrum Belediyesi’ne ait tarım alanında da besin değeri yüksek olan ve Karaova bölgesindeki çiftçilerden elde edilen ata tohumu Karakılçık Buğdayı, toprakla buluşturuldu.

28 maddeden oluşan Çalıştay sonuç bildirgesi şöyle:

1. Bölgede Tarımsal Üretim Kooperatifi (Kırsal Kalkınma Kooperatifi ) kurulacak ve içinde Kadın üretiminin desteklenmesi ile ilgili yerel küçük işletmeler kooperatifin ana hedefinde bulunacaktır.

2. Ekolojik turizm, Kırsal turizm konusunda çalışmalar yapılacaktır.

3. Arıcılık ve arı yetiştirme merkezi kurulacak üreticiler apiterapi ve apiturizm konusunda desteklenecektir.

4. Tarımsal atıkların(budama artığı dal vs.)geri dönüşümü yapılarak kompost gübresi üretilecek ve çiftçilere dağıtılacaktır.

5. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına Belediye olarak destek verilecektir.

6. Gençleri tarıma çekmek için çalışmalar yapılacaktır.

7. Tıbbı aromatik bitkiler ve bunlardan üretilen uçucu yağ üretimi desteklenecektir.

8. Bodrumda bitki ve hayvansal ürün üretimi ile ilgi bilgiler oluşturulacaktır.

9. Bodrum Hal’inde Üretici Birliklerine ürün satışı konusunda kolaylıklar sağlanacaktır.

10. Tarım üretim konusundaki örnek işletmeler desteklenecektir.

11. Üniversite öğrencilerini desteği ile sosyal medya üzerinden Bodrum Markalı Ürünlerin pazarlanması için çalışmalar yapılacaktır.

12. Bölgelere göre üretim planlamaları yapılacaktır.

13. Belediyenin yetkisinde bitkisel ve hayvansal üretim merkezlerine ve ürünlere eko üretim güvencesi ile Yeşil bayrak sertifikası verilerek kalite güvenlik sistemi kurulacaktır.

14. Bodrum markalı butik ürünler üreten işletmeler desteklenecektir.

15. Gıda A.Ş.’ nin tüzüğü kooperatiflerle ortak çalışmalara yapılacak şekle dönüştürülecektir.

16. Yağmur suyu hasadı için göletler oluşturulacaktır.

17. Bağcılık ve şarap üretimi desteklenecektir.

18. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bölgedeki etkileri tespit edilecektir.

19. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin (örneğin ,süt, et ,zeytin ,mandalina) işlenmesi ve paketlenmesi ile ilgili tesislerin kurulacaktır.

20. Tarım ve turizm envanterinin yenilenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

21. Envanterden sonra üretim ve ürünle ilgili öncelikler ve hedef kitleler belirlenecektir.

22. Kooperatif üyesi üreticilere pazarlarda öncelik sağlanacak ve pazarlama ile ilgi alternatif sunulacaktır.

23. Kooperatif bünyesinde ortak makine parkı kurulacaktır.

24. Bodrum bölgesi Endemik Bitkileri ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

25. Bölgemize adapte olabilecek katma değeri yüksek ürün üretimi konusunda yeni çalışmalar planlanacaktır.

26. Bütün tarımsal üretimler ve ürünle ilgili Üreticiye Sertifikalı Eğitimler düzenlenecektir.

27. Arazi büyüklüğü 5 dönümün üzerinde olan mandalina bahçeleri, zeytinlikler ve üzüm bağları gibi alanlara sadece kırsal turizme yönelik 750 m2 yi geçmeyecek konaklama tesisi yapılabilmesi için gerekli imar planlama çalışması yapılacaktır.

28. Belediyenin önderliğinde yerelden yetkin ve bilimsel kişilerden oluşan danışma ve çalışma grubu oluşturulacak ve stratejik plan ortaya konulacaktır.

MUĞLA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.