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Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun oldu

DHA

- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne (MSKÜ) taşeron temizlik işçisi olarak çalışırken yarım kalan eğitimin tamamlamaya karar veren İlkay Kayadibi (47), aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünden mezun olup, Bitlis'e müzik öğretmeni olarak atandı. Babasının rahatsızlığı nedeniyle Muğla´ya tayin olan İlkay Kayadibi, hikayesiyle öğrencilerine örnek oluyor.

- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne (MSKÜ) taşeron temizlik işçisi olarak çalışırken yarım kalan eğitimin tamamlamaya karar veren İlkay Kayadibi (47), aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünden mezun olup, Bitlis'e müzik öğretmeni olarak atandı. Babasının rahatsızlığı nedeniyle Muğla´ya tayin olan İlkay Kayadibi, hikayesiyle öğrencilerine örnek oluyor.
Muğlalı İlkay Kayadibi, 1990 yılında İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nü kazandı. Başarılı bir öğrenci olmasına karşın eğitimini tamamlamadı. 1992'de evlenen Kayadibi, iki kız çocuğu dünyaya getirdi. 2009'da ise MSKÜ'de asgari ücretle, taşeron temizlik işçisi olarak işe başladı. 2012 yılında eşinden boşanan Kayadibi, 2 kızıyla birlikte baba evine döndü. Kayadibi, üniversite yaşamına geri dönmek için 6 yıl önce aftan yararlanıp, bir arkadaşının yardımıyla görev yaptığı MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'ne 2013 yılında kaydını yaptırdı. Arkadaşının kayıt parasını denkleştirmesi için verdiği 20 lira ile hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı atan Kayadibi, temizlik işçisi olduğu üniversitenin çalıştığı öğrencisi oldu.
ÖNCE TEMİZLİK YAPTI, ARDINDAN AMFİDE DERS DİNLEDİ
Sabahları erken saatlerde üniversiteye giden İlkay Kayadibi, ders saati öncesi işçi kıyafetlerini giyerek, temizlik yaptı, müzik eğitimi aldığı piyanonun tozunu sildi. Çay demledi ve çay servisi yaptı. Ders zamanında ise kıyafetlerini değiştirdi, öğrenci oldu. Amfide arkadaşlarıyla birlikte akademisyenlerden ders aldı. Beş yıl boyunca gece geç saatlere kadar ders çalışan İlkay Kayadibi, çoğu zaman 2 ya da 3 saatlik uyku ile çalıştı. Emeklerinin karşılığını alıp, geçen yıl mezun olan Kayadibi, aynı yıl KPSS'den 63 puan aldı, 20 tercih yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17'nci tercihi olan Bitlis 8 Ağustos Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atandı. Yaklaşık bir yıl burada görev yapan Kayadibi, yalnız yaşayan babası Mustafa Kayadibi'nin (75) rahatsızlığı nedeniyle Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Gazi Anadolu Lisesi'ne tayinini istedi. Tayini kabul gören Kayadibi, geçen eylül ayında istediği liseye atandı.
'20 LİRA BORÇ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ'
İlkay öğretmenin iki kızından Ekin Balı (18) kendisi gibi MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 1'inci sınıfta eğitim görüyor. Diğer kızı Hazal Balı (25) ise aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi'nin Tarih Bölümü'nden mezun oldu. İki kızını da yetiştiren İlkay öğretmen azimle çalışmanın ve hayallerinin peşinden gitmenin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Zaman yetersiz geliyordu. Paramı kazanıp çocuklarıma bakmak zorundaydım. Hayatta her zaman her şey olabilir, pes etmemek gerekiyor. Güçlü olmak zorundayız. İlk önce evlatlarıma örnek olmak istedim. Kayıt parası için arkadaşımdan aldığım 20 lira borç, hayatımı değiştirdi. Bana göre yaş ve şartlar engel değil. Yeter ki, insan istesin. Okuma aşkı olan herkes bunu başarabilir, hayatını değiştirebilir. İyi bir öğretmen kendi hayatını değiştirdiği gibi, başkasına da örnek olmalı ve rehberlik etmeli."
'ÖĞRETMENİM 47 YAŞINDA BAŞARDIYSA BEN NİYE BAŞARMAYAYIM?'
12'nci sınıf öğrencisi Yağmur Avcı (17), "Öğretmenimizle gurur duyuyorum. Hiçbir şekilde ders çalışmıyorduk. Hayat hikayesi bize ışık oldu" diye konuştu. Bir diğer 12'nci sınıf öğrencisi Kerem Ballıkamış (17) ise, "İlkay Öğretmenimiz dersimize girdiği zaman gurur duyuyorum, keyif alıyorum. Hedeflerim vardı ancak gitgel yaşıyordum. Şu anda hedeflerimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum. Öğretmenim 47 yaşında başardıysa, ben niye başarmayayım?" dedi.

MUĞLA

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:16
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