Milas'ta Acil Sağlık Haftası etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milas'ta Acil Sağlık Haftası etkinlikleri

İHA

Milas'ta Acil Sağlık Haftası etkinlikleri

Muğla'nın Milas ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle bu kez Acil Tıbbi Teknisyen (ATT) bir araya gelerek pasta kesti.
Acil sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, 1 Aralık tarihi rakamsal yazılımının 112 çağrı numarasını çağrıştırması dolayısıyla ‘112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’ olarak kutlanıyor. 1 7 Aralık tarihleri arasında kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri haftası nedeniyle dün Milas Gençlik Merkezinde gençlere boyama kitabı dağıtan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, büyükleri ise broşürle bilgilendirmeye çalıştı.

Milas 112 Acil İstasyon Merkezinde bir araya gelen 112 sağlık çalışanları pasta keserek günlerini kutladılar. Milas İlçe Sağlık Müdürü Ergun Kırova’nın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ‘Yaşama yol ver’ afişiyle sorunlarına dikkat çeken 112 çalışanları en büyük sorunun trafikte yol verme konusu olduğunu ifade ederek, “bizler aldığımız ihbarlar ile vakalara ne kadar çabuk ulaşabiliriz çabasındayız. Bazen saniyelerin yarıştığı bu mücadelede bizlerin vatandaşlarımızdan özellikle trafikte yol verme konusunda öncelikle hassasiyet bekliyoruz.” dediler
Hafta nedeniyle 112’nin önemine dikkat çekmek ve ne zaman aranmalı bilgilerini aktarmak için küçüklere boyama kitabı ile 112 anlatılmaya çalışılırken, büyüklere 112 can kurtarır broşürü ile ne zaman aranmalı, nasıl aranmalı ve nasıl çalışır bilgileri maddeler halinde anlatıldı.

MUĞLA

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun oldu
YEREL HABERLER Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik ...
Bodrum’da ata tohumları geleceğe serpildi Bodrum’da kırsal turizm için yeni imar düzenlemeleri yapılacak Bodrum 1. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı
YEREL HABERLER Bodrum’da ata tohumları geleceğe serpildi Bodrum’da ...
Milas'ta 'Üşüyorsan Alabilirsin' kampanyası
YEREL HABERLER Milas'ta 'Üşüyorsan Alabilirsin' kampanyası
Boğayokuşu'nda trafik kazası; 2 yaralı
YEREL HABERLER Boğayokuşu'nda trafik kazası; 2 yaralı
Kendi evini yakmak ve cinayet iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Kendi evini yakmak ve cinayet iddiasıyla tutuklandı
Marmaris ‘Kısa Mola’ verecek
YEREL HABERLER Marmaris ‘Kısa Mola’ verecek
Yangında oğlunu sünnet yaptırmak için biriktirdiği 17 bin lira kül oldu
YEREL HABERLER Yangında oğlunu sünnet yaptırmak için biriktirdiği 17 ...
Cezadan kurtulmak için LÖSEV ve Mehmetçiğe 10 bin TL bağış yaptı
YEREL HABERLER Cezadan kurtulmak için LÖSEV ve Mehmetçiğe 10 bin TL ...
MUTTAŞ Muğla’nın 3 katı yolcu taşıdı Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ, kurulduğu günden bugüne kadar iki havaalanına sahip Muğla’da 3 Milyon 237 Bin yolcu taşıdı.
YEREL HABERLER MUTTAŞ Muğla’nın 3 katı yolcu taşıdı Muğla Büyükşehir ...
Jandarmanın dikkati faciayı önledi Menteşe’nin kırsal Yerkesik mahallesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında Jandarmanın dikkati sayesinde evdeki yaşlı adam jandarma ekiplerince kurtarıldı.
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkati faciayı önledi Menteşe’nin kırsal ...
Datça Belediye Başkanı Uçar: Selin nedeni kaçak yapılar
YEREL HABERLER Datça Belediye Başkanı Uçar: Selin nedeni kaçak ...
Sandras suyu için ilk kazma 2020'de vuruluyor
YEREL HABERLER Sandras suyu için ilk kazma 2020'de vuruluyor
‘Harikalar Mutfağı’ oyunu 8 Aralık’ta çocukları bekliyor
YEREL HABERLER ‘Harikalar Mutfağı’ oyunu 8 Aralık’ta çocukları ...
Ailesi duymasın diye şikayetçi olmadı
YEREL HABERLER Ailesi duymasın diye şikayetçi olmadı
Otizmli Kemal Deniz sahne performansıyla büyüledi Muğla’da farkındalık konseri
YEREL HABERLER Otizmli Kemal Deniz sahne performansıyla ...
Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Görme engellilerden ‘6. His’ fotoğraf sergisi Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde Türkiye’de ilk defa ‘6. His’ görme engelliler fotoğraf sergisi açıldı.
YEREL HABERLER Görme engellilerden ‘6. His’ fotoğraf ...
Marmaris’te Kenan Evren’in ismi siliniyor ‘Kenan Evren Bulvarı’nın ismi ‘Bülent Ecevit Bulvarı’ olarak değiştiriliyor
YEREL HABERLER Marmaris’te Kenan Evren’in ismi siliniyor ‘Kenan ...
Lunaparkta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Lunaparkta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Başkan Aras engellilerle birlikte halay çekti Başkan Aras: “Bir gün değil, her gün beraberiz”
YEREL HABERLER Başkan Aras engellilerle birlikte halay çekti Başkan ...
Başkan Gümüş Dokuzçam’a verdiği sözü yerine getiriyor Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Dokuzçam Mahallesine verdiği çok amaçlı salon sözünü yerine getirdiği ve çok amaçlı salon yapılması için çalışmalar başladı.
YEREL HABERLER Başkan Gümüş Dokuzçam’a verdiği sözü yerine ...
Saylak çiftçi ziyaretlerine başladı Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, göreve başlamasının ardından Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde çiftçileri ile bir araya geldi.
YEREL HABERLER Saylak çiftçi ziyaretlerine başladı Tarım ve Orman İl ...
Datçalılar engellere dikkat çekmek için yürüdü
YEREL HABERLER Datçalılar engellere dikkat çekmek için yürüdü
Bodrum’da Tarımsal Kalkınma Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Bodrum’da Tarımsal Kalkınma Çalıştayı başladı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X