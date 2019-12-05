Muğla’da 4'üncü Tarım Sempozyumu düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muğla’da 4'üncü Tarım Sempozyumu düzenlendi

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ve Muğla Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle tarımın geliştirilmesi ve üreticinin bilgilendirilmesi amacıyla 4'üncü Tarım Sempozyumu düzenlendi. Prof. Dr. Gürol Ergin anısına düzenlenen sempozyumda "Arıcılık ve Balıkçılık" değerlendirildi.

Muğla’da 4'üncü Tarım Sempozyumu düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ve Muğla Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle tarımın geliştirilmesi ve üreticinin bilgilendirilmesi amacıyla 4'üncü Tarım Sempozyumu düzenlendi. Prof. Dr. Gürol Ergin anısına düzenlenen sempozyumda “Arıcılık ve Balıkçılık” değerlendirildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Gürol Ergin'in belgeseli ile başlayan programda konuşma yapan Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şube Başkanı Uluhan Korkut, "Muğla'da tarım sempozyumlarının ilkini Prof. Dr. Gürol Ergin önderliğinde gerçekleştirmiştik. Bugün 4'üncüsünü gerçekleştiriyoruz" dedi. Korkut, Türkiye'de kültür balıkçılığının yüzde 65'inin Muğla'da gerçekleştirildiğini, balıkçılığın en büyük sorununun tekelleşme olduğunu belirtti. Korkut, çam balı üretiminde dünya birincisi olan Türkiye'deki balın yüzde 75'inin Muğla'da üretildiğini dile getirerek arıcılığın sorunlarına değinerek ortak bir strateji geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Alpözen'in ardından konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, Menteşe'nin arıcılık faaliyetlerinden bahsetti. Gümüş, çiftçinin ürününün değerlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin tanıtımı için değişik festivaller düzenlediklerini belirtti. Gümüş, "Menteşe'nin yüzde 82'sini ormanın oluşturuyor. Bu ormanlarda köylümüzün toplayıp geçimini sağladığı çok sayıda ürün var. Bunlardan bir mantar türü olan Çıntar'ın festivalini yapıyoruz. Yine ova ve dağlarımızda yetişen onlarca ot var var. Ot festivali yapıyoruz" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, "Muğla'da tarımı tartışmak için bir araya geldik. Neler yaptık, neler yapabiliriz hep birlikte değerlendireceğiz. Tarım ve hayvancılığa olan ilgimiz azaldıkça ülkemiz çok büyük zarar görüyor. Kendi topraklarımızda her şeyi üretebilecek durumdayken, o ürünleri bile ithal eder duruma geldik. Muğla'da ise nüfusun yüzde 60'ı kırsalda yaşıyor. Muğla dışarıdan turizm kenti olarak gözükse de gerçekte tarım kenti. Kırsaldan kıyıya biz de göç daha az. Her şeye rağmen köylü toprağını bırakmak istemiyor. Bu Muğla için bir avantaj. Bunu biz de desteklersek genç nesil köyünü bırakmayacak. Bu sempozyumda Muğla'nın iki değeri 'Aracılık ve SU ürünleri' ele alınacak. Bizim için bu iki ürün çok değerli. Dünya'da en fazla çam balı üretilen ülke Türkiye. Türkiye'de ise çam balı üretiminin yüzde 80'ini Muğla karşılıyor. Su ürünleri başlı başına önemli bir sektör. Türkiye'nin en fazla balık ihracatının yapıldığı bir ildeyiz" dedi.
Gürün, "Küçük üretici maalesef direnemiyor ve işini yavaş yavaş bırakıyor. Üreticiyi kooperatif çatısı altında bir araya getirmeliyiz. Tüccarın insafına bırakmadan pazar ile ağını da kurmamız lazım. Tüketim kooperatifini de kurmamız gerekiyor" diye ifade etti.
Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın da katıldığı ve akşam saatlerine kadar devam edecek sempozyumda, Balda Kalıntı Sorunu, Önemli Arı Hastalıkları, Varrao ile etkili mücadele, Arıcılıkta Ürün Çeşitliliği, Muğla’da Su Ürünleri Avcılığı, Su Ürünleri İşletme Teknolojisi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Su Yönetimi, Balık Hastalıkları ve Güvenlik konuları ele alınacak.

MUĞLA

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milas'ta Acil Sağlık Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Milas'ta Acil Sağlık Haftası etkinlikleri
Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun oldu
YEREL HABERLER Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik ...
Bodrum’da ata tohumları geleceğe serpildi Bodrum’da kırsal turizm için yeni imar düzenlemeleri yapılacak Bodrum 1. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı
YEREL HABERLER Bodrum’da ata tohumları geleceğe serpildi Bodrum’da ...
Milas'ta 'Üşüyorsan Alabilirsin' kampanyası
YEREL HABERLER Milas'ta 'Üşüyorsan Alabilirsin' kampanyası
Boğayokuşu'nda trafik kazası; 2 yaralı
YEREL HABERLER Boğayokuşu'nda trafik kazası; 2 yaralı
Kendi evini yakmak ve cinayet iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Kendi evini yakmak ve cinayet iddiasıyla tutuklandı
Marmaris ‘Kısa Mola’ verecek
YEREL HABERLER Marmaris ‘Kısa Mola’ verecek
Yangında oğlunu sünnet yaptırmak için biriktirdiği 17 bin lira kül oldu
YEREL HABERLER Yangında oğlunu sünnet yaptırmak için biriktirdiği 17 ...
Cezadan kurtulmak için LÖSEV ve Mehmetçiğe 10 bin TL bağış yaptı
YEREL HABERLER Cezadan kurtulmak için LÖSEV ve Mehmetçiğe 10 bin TL ...
MUTTAŞ Muğla’nın 3 katı yolcu taşıdı Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ, kurulduğu günden bugüne kadar iki havaalanına sahip Muğla’da 3 Milyon 237 Bin yolcu taşıdı.
YEREL HABERLER MUTTAŞ Muğla’nın 3 katı yolcu taşıdı Muğla Büyükşehir ...
Jandarmanın dikkati faciayı önledi Menteşe’nin kırsal Yerkesik mahallesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında Jandarmanın dikkati sayesinde evdeki yaşlı adam jandarma ekiplerince kurtarıldı.
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkati faciayı önledi Menteşe’nin kırsal ...
Datça Belediye Başkanı Uçar: Selin nedeni kaçak yapılar
YEREL HABERLER Datça Belediye Başkanı Uçar: Selin nedeni kaçak ...
Sandras suyu için ilk kazma 2020'de vuruluyor
YEREL HABERLER Sandras suyu için ilk kazma 2020'de vuruluyor
‘Harikalar Mutfağı’ oyunu 8 Aralık’ta çocukları bekliyor
YEREL HABERLER ‘Harikalar Mutfağı’ oyunu 8 Aralık’ta çocukları ...
Ailesi duymasın diye şikayetçi olmadı
YEREL HABERLER Ailesi duymasın diye şikayetçi olmadı
Otizmli Kemal Deniz sahne performansıyla büyüledi Muğla’da farkındalık konseri
YEREL HABERLER Otizmli Kemal Deniz sahne performansıyla ...
Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Görme engellilerden ‘6. His’ fotoğraf sergisi Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde Türkiye’de ilk defa ‘6. His’ görme engelliler fotoğraf sergisi açıldı.
YEREL HABERLER Görme engellilerden ‘6. His’ fotoğraf ...
Marmaris’te Kenan Evren’in ismi siliniyor ‘Kenan Evren Bulvarı’nın ismi ‘Bülent Ecevit Bulvarı’ olarak değiştiriliyor
YEREL HABERLER Marmaris’te Kenan Evren’in ismi siliniyor ‘Kenan ...
Lunaparkta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Lunaparkta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Başkan Aras engellilerle birlikte halay çekti Başkan Aras: “Bir gün değil, her gün beraberiz”
YEREL HABERLER Başkan Aras engellilerle birlikte halay çekti Başkan ...
Başkan Gümüş Dokuzçam’a verdiği sözü yerine getiriyor Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Dokuzçam Mahallesine verdiği çok amaçlı salon sözünü yerine getirdiği ve çok amaçlı salon yapılması için çalışmalar başladı.
YEREL HABERLER Başkan Gümüş Dokuzçam’a verdiği sözü yerine ...
Saylak çiftçi ziyaretlerine başladı Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, göreve başlamasının ardından Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde çiftçileri ile bir araya geldi.
YEREL HABERLER Saylak çiftçi ziyaretlerine başladı Tarım ve Orman İl ...
Datçalılar engellere dikkat çekmek için yürüdü
YEREL HABERLER Datçalılar engellere dikkat çekmek için yürüdü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X