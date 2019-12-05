Yangında öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gitmiş

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bir evde çıkan yangında cesedi bulunan Yüksel Semerci'nin cinayete kurban gittiği belirlendi. Ev sahibi Mesude B.'nin, çıkan tartışmada sevgilisi olan Semerci'yi Y.T. ile birlikte dövüp, tutuşturduğu yastıkla evi ateşe vererek öldürdüğü ileri sürüldü. Gözaltına alınan 2 şüpheliden Mesude B. tutuklandı, yangında yaralanan Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firuzpaşa Mahallesi, Dutluharım Sokak'taki iki katlı bir binanın alt katında bulunan Mesude B.'ye ait evde, Pazartesi günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler tüm evi sararken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde misafir olarak bulunan H.S. ve Y.T.'yi yaralı olarak kurtarırken, Yüksel Semerci'nin ise cesedine ulaştı. Yaralılar Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan H.S., ilk müdahalesinin ardından İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Alevler itfaiye ekipleri tarafından üst kata sıçramadan söndürüldü, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının ardından evin bahçesindeki sahipsiz kalan kediler, doğa aktivisti Meliha Tekin ve hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

EVİ ATEŞE VERDİĞİ İDDİASI

Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada, yangının kundaklama sonucu çıktığına dair bulgulara ulaşıldı. Polis ekipleri, yaralı Y.T. ve H.S.'nin ifadelerine başvurdu. H.S., olay günü birlikte Mesude B.'nin evinde alkol aldıklarını belirtip, "Gecenin ilerleyen saatlerinde Mesude B. ile erkek arkadaşı Yüksel Semerci arasında kavga çıktı. Mesude B., Y.T. ile Semerci'yi darp etti" dedi.

Mesude B.'nin tartıştığı erkek arkadaşı Semerci'yi Y.T. ile darp ettikten sonra, evdeki bir yastığı ateşe verip, yangın çıkardığı ileri sürüldü. Mesude B.'nin daha önce evinden çalınan 1500 liradan Semerci'yi sorumlu tuttuğu kavganın da bu nedenle çıktığı iddia edildi.

KIZ ARKADAŞI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mesude B. ve Y.T., polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mesude B. tutuklanırken, Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



MUĞLA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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