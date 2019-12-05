Marmarisli Kıbrıs gazilerine madalyaları teslim edildi

Muğla’nın Marmaris İlçesinde Kıbrıs Barış Harekstına katılan 51 Gaziye "Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" ile madalyaları teslim edildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Armutalan Kültür merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada ‘’ Toprak kolay vatan edilmiyor elde tutulmuyor, bugün bunun örneklerini her yerinde görüyoruz eğer kahramanlarımız ve aziz şehitlerimizin cesaret dolu fedakârca dirayetli kahramanlıkları olmasaydı biz bu topraklarda böyle hür başımız dik ve onurlu yaşayamazdık bunu hepimiz çok iyi, biliyoruz dolayısı ile Türk tarihi kahramanlıklarla ve cesaret destanları ile dolu şanlı bir tarihtir. Yüzyıllardır ta ki Alpaslan’dan beri vatan edindiğimiz bu topraklarda eğer başımız dik gururla hür ve bağımsız yaşıyorsak mutlaka bunu en önemli kahramanları şehit ve gazilerimizdir. Kıbrıslı soydaşlarımızın yaşadıkları zulüm ve baskıları unutmak mümkün değil. Kahramanlıkların bir tanesi de Kıbrıs barış Harekatı’dır. Kıbrıs bugün barışa ve huzura şehit ve gazilerimizle kavuşmuştur" dedi.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Azmi Özkan da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2012 yılında aldığı kararla 45 yıl sonra bugün hayatta ve Marmaris’te olan Gazilerden 38’ine madalya ve beratlarına kavuşmanın mutluluğu yaşadıklarını söyledi.

Törende, 51 gaziye, ebediyete intikal etmiş ve sağlık sorunu yaşayan gazilerin eş ve çocuklarına madalya ve berat belgeleri verildi.

Gaziler madalyalarını, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, Muğla Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Oğuz Eryılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya tarafından aldılar.

Tören gazilerin ve protokolün hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.

MUĞLA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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