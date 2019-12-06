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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Gürün: “Muğla bu kadar ucuz olmamalı” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Travel ...

İHA

Başkan Gürün: “Muğla bu kadar ucuz olmamalı” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Travel Turkey İzmir turizm fuarında turizm paydaşlarına verdiği resepsiyonda master plan, altyapı, yeni turizm alanları açılması ve her şey dahil sistemi konularında açıklama yaparken, Muğla’nın bu kadar ucuz olmaması gerektiğini ifade etti.

‘Travel Turkey İzmir’ turizm fuarında turizmin paydaşlarını bir araya getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 20 yıldır her Turizm Bakanına yerel ‘Master plan’ yapalım dediğini, fakat hiç birisinin buna yanaşmadığını söylerken, altyapı, Gökova Körfezi’ne yeni marinalar, her şey dahil sistemi ve altyapı yatırımları ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. İzmir Hilton Otel’de gerçekleşen resepsiyona, Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Menteşe, Fethiye, Dalaman, Marmaris, Datça ve Bodrum Belediye Başkanları, Muğla, Marmaris ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile BODER Genel Sekreteri ile turizmciler katıldı.
‘Turizmde Master plan yerelden yapılmalı”
Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Thomas Cook ile alınan darbenin turizmcileri birbirine yanaştırdığını, sektörü tedbir almaya ve bir daha buna benzer olayların yaşanmaması için ortak hareket etmeye yönlendirdiğini söyledi. Gürün, “Muğla’da turizmin sorunları yıllardır tartışılıyor. 20 yıldır her Turizm Bakanına ‘Turizm Master Planı’ yapalım dediğimde, ‘Ne lüzumu var. Her şey güzel gidiyor’ denildi. Ardından Türkiye genelinde master planı yapıyoruz denildi. Biz de ‘Olmaz. Bölgesel olur. Muğla’nın ayrı özellikleri var. Antalya’nın ayrı, İstanbul’un ayrı, parçalardan bütüne ulaşmak lazım’ dedik ama olmadı. Turizmde kaç yatağımız var, yatağa ihtiyacımız var mı? Buna bir çözüm bulmamız lazım. Biz 'yatak yeter artık' derken, Turizm Bakanlığı Bodrum’da yeni turizm alanları ilan etti. Yetki onlarda. Aslında yetki yerelde olmalı, yerel de yerel aktörler ile konuşup verilere, istatistiğe dayanan bir planlama yapmalı. Hala kaç yatağımız var, belediye veya bakanlık belgeli ne kadar bunlar bile belli değil” dedi.
“Altı beni, üstü milleti yakıyor”
Başkan Gürün, geçen aylarda Bodrum Belediye Başkanının yeni otel yapımına artık karşı olduklarını açıkladığını belirterek, “İkinci konut meselesi var. Bodrum’da her yer ikinci konut. Ama yatak adedini arttırmaya devam ediyoruz. Bunun yanında altyapı problemi var. On yılların problemi çözülmemiş, altı beni yakıyor, üstü milleti yakıyor. Buna çözüm bulmamız lazım. Bunun şu anda Muğla’daki maliyeti 5 milyar lira. 5 milyar lira harcama yaptığımız takdirde kanalizasyon ve su konusunda belli bir standardın üstüne çıkıyoruz” dedi.
Gökova körfezine yeni marina
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Gökova Körfezi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan proje ile 7080 tane marina yapılabilecek bir planlamaya gidildiğini belirterek, “Bu durumda Mavi yolculuk ne olur onu siz düşünün. Büyükşehir yasasında gerekçe olarak diyor ki, plan bütünlüğü ve disiplinini korumak için Büyükşehir yasasını çıkardık deniliyor. Burada plan bütünlüğü nerede? Şehircilik Bakanlığı özel çevre alanlarında istediği gibi plan yapıyor, Turizm Bakanlığı nedense Torba, nedense mülkiyetini bilemediğim kişilerde olan yerlere turizm alanı olarak ilan ediyor” dedi.
“Ben hamallık yapıyorum”
Turizmde ‘Her şey dahil’ sisteminin sıkıntılarını yaşadıklarını belirten Başkan Gürün, 20182019 yıllı arasında turist sayısındaki artışa rağmen gelirin değişmediğini belirterek, “Kişi başına harcamayı arttırmamız lazım. Ben hamallık yapıyorum. Bu kadar değerli coğrafyayı bu kadar değerli kıyılarını, ormanını, kültürünü bedava denilecek halde satıyoruz. Ben bu kadar ucuz olmamalıyım. Turizm Bakanlığı’nın 2023 stratejik planında Muğla’da yer alan tek proje ne biliyor musunuz? Datça’da eko turizm. Bodrum’un bir kaygısı yok, Fethiye’nin yok, Marmaris’in de yok. Bu aslında acıklı bir durum. Eğer Turizm Bakanlığı 2023 stratejik planında Muğla’da sadece Datça’da bir eko turizm yapıyorsa, bizim dertlerimiz ile ilgilenmiyor, kale almıyor, farkında değil ve beni umursamıyor demektir. İşte onun için bu toplantılar önemli ve hiçbir siyasi görüş farkı gözetmeksizin birlikte olmak zorundayız. Bundan sonra nerede hangi fuara katılmak isteniyorsa, 13 ilçemizi birlikte tanıtıp sunmalıyız. Çünkü başka Muğla yok” dedi.

MUĞLA

06 Aralık 2019 Cuma

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