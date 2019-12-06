Teknelerden 1 milyon 650 bin kilogram çöp toplandı Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar Muğla sahillerini ziyaret eden teknelerden 1 milyon 650 bin 440 kilogram çöp topladı.

Bin 480 kilometre kıyı şeridine sahip olan Muğla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda. Muğla sahillerini yılda yaklaşık 10 bin tekne ziyaret ediyor. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerin daha temiz kalması için büyük çaba sarf ediyor.

1 milyon 650 bin 440 kilogram çöp topladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 6 tekne ile Muğla sahillerini ziyaret eden teknelerden atık topluyor. Göcek ve Akyaka’da iki atık alım merkezine sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 6 tekne ve deniz araçlarıyla 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar Muğla sahillerini ziyaret eden teknelerden 1 milyon 650 bin 440 kilogram çöp topladı. Ekipler öte yandan bin 497 litre atık yağ, 14 bin 590 litre sintine, 1 milyon 585 bin litre pis su topladı.

Başkan Gürün: Muğla’nın dantel gibi işlenmiş koyları var

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “ Muğla’nın zümrüt yeşili ormanlarının yanı sıra masmavi dantel gibi işlenmiş koyları var. Sadece Türkiye’nin değil Akdeniz’e kıyısı olan dokuz ülkeden de daha uzun kıyı şeridine sahibiz. Mavi yolculuğun başladığı, mavi ve yeşilin her tonunu cömertçe sergilediği bu güzellikleri korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Göcek ve Akyaka’da atık alım merkezlerimiz ve 6 teknemizle deniz araçlarından atık topluyoruz. Eşsiz koylarımızı korumak için tekne sayımızı ve atık alım merkezlerimizi arttırma çalışmalarımız devam ediyor. Marmaris Karacasöğüt için başvurumuz nihayet olumlu sonuçlandı. Önümüzdeki yaz Karacasöğüt’de de vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Muğla’mızı mavi ve yeşili ile koruyarak geleceğe taşıyacak, çocuklarımıza daha yaşanır bir şehir emanet edeceğiz” dedi.

MUĞLA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

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