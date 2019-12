2020 senesinde Bodrum’u mutlaka görün Bodrum, Amerika’nın en prestijli dergisinde

Amerika’nın en prestijli dergisi Archtitecture Digest, 2020 yılında görülmesi gereken turizm destinasyonları arasına Bodrum’u da aldı.

Önümüzdeki sene kuruluşunun 100. yılını kutlayacak olan Amerika’nın önde gelen prestijli tasarım, mimari ve dekorasyon dergisi Archtitectural Digest (AD) her sene yayınladığı en popüler 20 seyahat destinasyonu önerisinde 2020 yılında Bodrum’u da görülmesi gerekenler listesine dahil etti.

Laura Itzkowitz tarafından kaleme alınan ve 4 Aralık 2019 tarihinde ‘Kültür ve Yaşam’ sayfasında yayınlanan gezi yazısında "Her yıl size zirvedeki seyahat destinasyonlarını veriyoruz. Fakat sadece güzel bir doğa değil aynı zamanda mimariye, kültüre ve tarihe meraklı, tasarım temalı etkinlikleri ve müzeleri ziyaret etmek isteyenlere de hitap etmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Makalede Fransa'nın Belçika sınırındaki Lille kenti, Tokyo, Almanya'nın Dessau eyaleti, Mısır, Avustralya, Dubai, Roma, Marakeş, Maldivler, Washington ve Hırvatistan gibi turizm destinasyonları arasında Bodrum da yer aldı. Bodrum Kalesi'nin bir fotoğrafı ile yayınlanan yazıda, Bodrum'un Yunan Adaları ve Güney İtalya'nın ünlü kıyı şeridi Amalfi sahiline bir alternatif olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Harika bir kıyı destinasyonu arayanlar, Ege Denizi kıyılarındaki Bodrum'a akın ediyor. Bodrum, Yunan Adaları'ndan Amalfi sahiline kadar olan kıyı şeridine alternatif olarak radarımıza giriyor. Turkuaz kıyılarıyla tanınan bölge, son yıllarda lüks tatil ve konaklama tesisleriyle birlikte büyük bir gelişme yaşadı. Bunlar arasında Ian Schrager'ın tasarladığı Bodrum Edition, Mandarin Oriental ve Amanruya gibi lüks konsept oteller dikkat çekiyor. Four Seasons ve Six Senses markaları da bu hatta yerini almaya hazırlanıyor. 600 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Bodrum'da pek çok muhteşem plaj bulunuyor”



“Bodrum’u tüm dünyaya hak ettiği şekilde tanıtacağız”

Konsept bir mimari ve tasarım yayınında dünyanın en kadim ve özel yerleşim yerleriyle birlikte Bodrum’un da yer almasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un sadece bir tatil beldesi olmadığını, eşsiz tarihi birikimi ve kültür zenginliğiyle de dünyanın en önemli kentlerinden biri olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Başkan Aras, “Bodrum’un yeni turizm tanıtım stratejisini oluştururken, kentimizi denizkumgüneş ve eğlence ile sınırlı bir seçenek olmaktan çıkarmayı hedefliyoruz. Bodrum Tanıtım Vakfıve Belediyemiz işbirliğiyle hayata geçireceğimiz tanıtım stratejisinde, Bodrumu 5 bin yıllık tarihi, müzeleri, antik kentleri, gastronomisi ve yerel ürünleriyle birlikte anlatacağız. Bodrum, Karia medeniyetlerinin başkenti Halikarnassos’a yakışır bir vizyonla tanıtılacak” diye konuştu.

