Marmaris Belediyesine turizm fuarında yoğun ilgi var Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: "Tüm insanları yılın her zamanında Marmaris'e davet ediyorum"

Marmaris Belediyesi, Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarında stant açtı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Tüm insanları yılın her zamanında Marmaris'e davet ediyorum" dedi.

Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı, kapılarını 13. kez dünya turizmine açtı. Dünyanın dört bir yanından 43 ülkeden bin 284 firmanın katıldığı fuarda, firmaların yanı sıra belediyelerde yerini aldı. Marmaris Belediyesi de, fuarda stant açarak ilçenin turizmine yönelik tanıtım yaptı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ziyaretçileri stantta karşıladı.



Açılan standa yoğun ilgi var

"Kendi adımıza fuarın çok güzel geçtiğini ifade edebilirim" diyen Başkan Mehmet Oktay, "Bu yıl 13.'sü düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarında biz Marmaris Belediyesi olarak standımızı açtık. Önceki yıllara göre kıyasla hakikaten Marmaris'in çok daha iyi bir noktaya geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Gerek bölgemizde, gerekse diğer ilçelerden olan turizm profesyonelleri de bu sene Marmaris'in çok daha fazla ilgi gördüğünü söylüyorlar" dedi.



"Marmaris, dünya incisi bir kent"

Başkan Oktay, "2020'de Marmaris'te her şey çok daha güzel olacak. Geride bıraktığımız yılda da bir çok şey güzel geçmişti; ama eylül sonu itibariyle dünyanın en büyük tur operatörü olan firmanın iflas etmesiyle bir miktar sıkıntı yaşadık; ancak biz aldığımız hızlı aksiyonla birlikte elimizde olmayan faktörlere rağmen 2020 sezonuna dair hızlıca yaralarımızı sardık. Eğer bir aksilik yaşamazsak ve satışlarda bir miktar daha üzerine koyabilirsek 2019 yılından daha iyi bir sezon geçireceğimizi söyleyebilirim. Marmaris; ormanla denizin, güneşle rüzgarın kucaklaştığı dünyanın incisi bir kent. Yurt içi ve yurt dışından sadece haziran ve eylül ayları arasında değil, yılın tüm aylarında ziyaret edilebilecek çok güzel destinasyondur. Tüm insanları yılın her zamanında Marmaris'e davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

MUĞLA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.