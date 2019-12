Travel Turkey İzmir Fuarında Fethiye rüzgarı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: "Dünya'nın her tarafındaki tatil yapacak olan bütün misafirlerimizi Fethiye'ye bekliyorum”

Fethiye Belediyesinin Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarında açtığı stant büyük ilgi görüyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Dünyanın her tarafındaki tatil yapacak olan bütün misafirlerimizi Fethiye'ye bekliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı, dünya turizmine 13. kez kapılarını açtı. 43 ülkeden bin 284 firmanın katıldığı fuarda, Fethiye Belediyesi de yerini aldı. Fuarda, Fethiye standına olan ilgi oldukça yoğundu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, stantta ziyaretçileri karşılayarak ilçenin tanıtımını yaptı.



"Fethiye'nin tanıtımını yapabilmek için birçok bölgede bu tür etkinliklere katılıyoruz"

Stantta açıklama yapan Başkan Alim Karaca, "Standımız yoğun bir ilgi görüyor. Katılımdan çok memnun olduğumu söylemek istiyorum. Fuar merkezinin yapımında büyük emeği olan İzmir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bizler, belediye başkanı olarak odalarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla hep kenetlendik. Burada da Fethiye'de görev yapan bütün STK ve odalarla hep beraber buradayız. Fethiye'mizin tanıtımını yapabilmek için sadece İzmir'de değil, birçok bölgede bu tür etkinliklere katılıyoruz. Geçen günlerde Londra'daydık, önümüzdeki yıl ocak ayında EMITT fuarında (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) ilçemizin tanıtımı için mücadele vereceğiz. Şu an itibariyle her şey çok güzel" dedi.



"Dünyanın her tarafındaki tatil yapacak olan bütün misafirlerimizi Fethiye'ye bekliyorum”

Karaca, şöyle devam etti:

"Biz Fethiye'deki bütün odalar ve STK'larla birlikte Fethiye Belediyesi olarak şimdiden hazırlıklara başladık. 2019 yılı çok iyi geçti Fethiye için. Doluluk oranlarımız yüzde 100'leri buldu. Sadece talihsiz bir olay yaşandı; o da bir İngiliz acentası iflas etti. Antalya ve Muğla bölgesi bundan çok etkinlendi; ama onun haricinde Fethiye'de her şey çok güzel geçti. Fethiye sadece güneş, kum ve denizden oluşmuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesinde olan birçok ören yerlerimiz ve antik şehirlerimiz mevcut. Bunun için de belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kültür için gelen turistlerimizle birlikte tanıtımlarımız ve o bölgedeki fuarlar için de önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar devam ediyor. Sadece Fethiye ve Türkiye değil, Dünyanın her tarafındaki tatil yapacak olan bütün misafirlerimizi Fethiye'ye bekliyorum."

MUĞLA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.