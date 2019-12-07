Eğitim Bir-Sen’den üyelerine Umre hizmeti Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi, üyelerine üç yıldır gerçekleştirdiği Umre programının dördüncüsünü organize etti.

Eğitim BirSen Muğla Şube Bakanı Önder Uçak, Muğla’dan Mekke ve Medine’ye Umre ziyareti için dördüncü kez faaliyet düzenlediklerini hatırlatarak, büyük talep ve destek gören bu çalışmanın dördüncü kez düzenlemenin mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Uçak, üç yıl önce ilk kez Muğla’dan kutsal beldelere uçakla seyahati başlatan sivil toplum kuruluşu olarak üyelerine öncülük ettiklerini belirtti. Uçak, “Eğitim BirSen olarak her gün yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin en büyük Sendikası Eğitim BirSen olarak bir yandan akademik çalışmalarla üyelerimizin bireysel kariyerlerini düşünüp onlara hizmet verirken, bir yandan da sosyal sendikacılık anlayışı gereği üyelerimize çeşitli organizasyon ve faaliyetlerle hizmet sunmaktayız. Eğitim BirSen üyelerinin kutsal topraklara gitmesi için geçen yıl olduğu gibi bu yılda Umre ziyareti düzenliyoruz” diye konuştu.

Umre programı hakkında da bilgi veren Uçak, “Yüksek kaliteli hizmet ve daha huzurlu bir ibadet ortamı sağlayacağına inanıyoruz. Üyelerimize ve üye yakınlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Biz de bu çalışmada yer almak istiyoruz diyen dost ve kardeş kuruluşlarımıza da kapımız açık onlarla birlikte olmak bizleri de çok mutlu edecektir. Kalplerin arzını sunmaya gidiyoruz sloganıyla dördüncüsünü düzenlediğimiz umre çalışmamız üyelerimize ve üye yakınlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Seyahat Acentesi Yetkilisi İbrahim Erbaş, Eğitim BirSen yöneticilerinin bu organizasyonu dördüncü kez kendilerine verdikleri için teşekkür etti. Erbaş, “Eğitim BirSen yüksek kalite ve beklentileri olan bir camia bu camiaya hizmet vermek referans olarak bizim için kıymet arz ediyor. Bu güzide topluluğa hizmet vermek bizim için onurdur” dedi.

MUĞLA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:34

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