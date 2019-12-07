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Ölüdeniz uçuş rekoruna koşuyor Muğla turizminin önemli destinasyonlarından Fethiye Ölüdeniz’deki bin ...

İHA

Muğla 2019 yılını tarihin rekor turist artışı ile kapatmaya hazırlanırken, 10 aylık dönemde 3 milyon 240 bin rakamına ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 17'lik artışın yaşandığı yabancı turist sayısının 12 aylık dönem sonunda Muğla tarihinin yabancı turist rekorunun kırılması bekleniyor.

Ölüdeniz uçuş rekoruna koşuyor Muğla turizminin önemli destinasyonlarından Fethiye Ölüdeniz’deki bin 700 rakımlı Babadağ’dan 2019 yılının 10 aylık döneminde 65 bin tandem ve single atlayış gerçekleştirildi

Muğla 2019 yılını tarihin rekor turist artışı ile kapatmaya hazırlanırken, 10 aylık dönemde 3 milyon 240 bin rakamına ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 17’lik artışın yaşandığı yabancı turist sayısının 12 aylık dönem sonunda Muğla tarihinin yabancı turist rekorunun kırılması bekleniyor.
Deniz, kum ve güneşin yanında yüzlerce koyunda günlük 26 bin kişinin mavi yolculuk yaptığı Muğla’da Mavi Yolculuk tekne turlarında kullanılan tekne sayısı 2019 yılında Bin 144 adet, teknelerin yatak kapasitesi ise 12 bin 395 kişiye ulaştı. 2019 yılının 10 aylık döneminde Muğla’nın koylarında günübirlik gezi yapan teknelerin taşıma kapasitesi ise 26 bin 157 kişiye ulaştı. Muğla’da yerli ve yabancı teknelerin geceleme yapabilecekleri Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, 28 adet, belediye belgeli 6 adet olmak üzere toplam 34 marina bulunuyor. Bakanlık belgeli marinalarda 7 bin 421 adet tekne, belediye belgeli marinalarda ise 690 adet tekne bağlama imkanı bulunurken, Muğla’da bulunan marinalarda aynı anda toplam 8 bin 111 adet tekne bağlanabiliyor.
Muğla’nın yatak kapasitesi 234 bin 612
Yerli ve yabancı yıllık 7 milyon turisti ağırlayan Muğla’da Bakanlık, yerel ve ticari yat belgeli olarak turizm hizmetine sunulan toplam 4 bin 292 tesis bulunurken, bu tesislerin toplam yatak kapasitesi ise 234 bin 612 kişiye ulaştı. Denizlerinin temizliği ve hijyenini gösteren ve bir yıllığına plaj, marine ve teknelere asılan Mavi Bayrak sayısında ise Muğla, en çok mavi bayraklı tesisi olan iller arasında ikinci sırada yer alıyor. Temiz deniz belgesi niteliği taşıyan 110 mavi bayraklı tesis bulunuyor. Ayrıca Marmaris ve Bodrum olmak üzere iki ilçede büyük gemilerin yanaşmasına imkan sağlayan Kruvaziyer Limanı ile Muğla gelecekte Kruvaziyer turizminin de önemli destinasyonları arasında yer alması bekleniyor.
Turistin yükünü havalimanları çekiyor
Muğla’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük bir bölümü havalimanlarını tercih ediyor. Uluslar arası iki havalimanına sahip Muğla’da, Milas Bodrum Havalimanı ve Dalaman Havalimanından Ekim ayı sonu itibariyle Dalaman Havalimanından dış hatlardan 1 milyon 695 bin 566 turist giriş yaptı. Son 10 yılın değerlendirmesine göre; 2014 yılı, 1 milyon 675 bin 474 kişi ile en çok turist girişi yapılan yıl oldu. Bu yıl bu rakam geçilirken, rekor bir sayıya ulaşılması bekleniyor. MilasBodrum Havalimanından 972 bin 354 kişi giriş yaparken, son 10 yılın değerlendirmesine göre en fazla dış hatlarda gelen turist girişi 2011 yılında gerçekleşmiş ve bu sayı 1 milyon 011 bin 293 kişi olarak tespit edildi. MilasBodrum Havalimanına gelen turist sayısının 2019 yılı sonu itibariyle 2011 yılındaki rekor sayıyı geçmesi hedefleniyor.
Babadağ’dan rekor atlayış
Doğa sporları içinde uygun bir coğrafyaya sahip olan Muğla’da, Bin 700 rakımlı Fethiye Babadağ semalarından Ölüdenizin muhteşem manzarasına karşı paraşüt ile single ve tandem atlama yapanların sayısı 2019 yılı Ekim sonu itibariyle 165 bine ulaştı. Bu rakam yılsonu itibari ile daha artması beklenirken, sayı olarak atlayış rekorunun kırılması bekleniyor.
Rus turist sayısında yüzde 29 artış
Muğla’ya gelen turist profilinde İngilizlerin üstünlüğü yıllardır devam ederken, Türkiye’de İngiliz turistlerin en fazla seyahet ettiği il Muğla oldu. 2019 yılı Ekim ayı sonu itibari ile Muğla’ya 1 milyon 128 bin 416 kişi ile İngilizler ilk sırada yer aldı. 512 bin 863 kişi ile Rusya Federasyonu, 200 bin 619 kişi ile Ukrayna üçüncü sırada yer aldı. Muğla’ya en çok turist gönderen ilk 10 ülke sıralamasında İngiltere, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Almanya, Polonya, Hollanda, Belçika, İsrail, Lübnan ve Fransa oldu. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında İngiltere % 11 oranında, Rusya % 29 oranında ve son olarak Ukrayna % 14 oranında artış gösterdi.

MUĞLA

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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