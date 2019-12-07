Melike, hayvanları otlatırken ders çalışıyor

MUĞLA'nın Ula ilçesinde yaşayan Melike Günay (10), babasına yardımcı olmak için hafta sonları ailesinin koyun ve keçilerini otlatıyor. Öğretmen olmak isteyen Melike, hayvanları otlatırken, kitap okuyup, ders çalışıyor.

Karabörtlen Selahattin Göktuğ İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Melike Günay, anne babası ayrıldıktan sonra, lise öğrencisi ablası Melek Günay (15), ağabeyi Emrah Günay (21) ve babası Ramazan Günay'la (42) yaşamaya başladı. Ablası ve ağabeyi gibi babasına destek olmak isteyen Melike, hafta içi okula gidip, hafta sonları 4 keçi ve 12 koyundan oluşan küçükbaş hayvan sürüsünü, otlatıyor. Öğretmen olmak isteyen Melike, sürü otlarken kitap okuyup, ders çalışıyor. 'Paşa' isimli köpeği bir an olsun yanından ayrılmayan Melike, "Babam elinden geldiği kadar eksiklerimizi almaya çalışıyor. Zeytin hasat dönemi olduğu için babam zeytin ağaçlarımızı silkeliyor. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca hayvanlarımızla ilgilenmeyi çok seviyorum. Burada ders yapıp, kitap okuyorum. Korkmuyorum çünkü köpeğim 'Paşa' beni hiç yalnız bırakmıyor. Araçlarıyla yoldan geçen sürücüler bazen yanıma gelip, benimle sohbet ediyor" dedi.



MUĞLA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:34

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