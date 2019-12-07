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Muğlaspor - Medicalpark Batman Petrolspor: 2-3

DHA

-STAT: Atatürk        

-STAT: Atatürk        
HAKEMLER: Gökhan Alkayalar (xx), Sinan Ertinğü (xx), İsmail Semih İleri (xx) 
MUĞLASPOR: Yunus (x) Çağlayan (x), Savaş (x) (Dk. 84 Muhammed), Mehmet (xx), Ramazan (x), Güray (x), Anıl (x) (Dk. 61 Ercan xx), Rıdvan (x) (Dk. 71 Adem x), Murat Can (xx), Batuhan (x), Bilal (x)
MEDICALPARK BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (xxx) Ardahan (xxx), Okan (xxx), Abdurrahman (xxx) (Dk. 61 Çetin xx), Emrah (xxx), Sebahattin (xx), Fatih (xxx), Emre (xxx), İbrahim (xxx), Fahri (xxx), Şükrü (xxx) (Dk. 90+2 Aydın)
GOLLER: Dk. 30 Mehmet, Dk. 86 Murat Can (Muğlaspor) Dk. 6 Abdurrahman, Dk. 45 Şükrü, 83 Emrah  (Medicalpark Batman Petrol)
SARI KARTLAR: Mehmet, Yunus (Muğlaspor), Ardahan, Emre, Fahri (Medicalpark Batman Petrol)  
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 70 Çağlayan (Muğlaspor), Dk.90+1 Sebahattin (Medicalpark Batman Petrol)TFF 3. Lig 3. Grup'ta 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta Yozgatspor 1959'la berabere kalan Muğlaspor, evinde Medicalpark Batman Petrolspor'a 3-2 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. Yeşil-beyazlılar, Atatürk Stadı'ndaki maçta 6. dakikada yenik duruma düşüp 30'da Mehmet'le dengeyi sağladı. Konuk takım ilk yarının sonunda Şükrü ile yeniden öne geçerken, 83'te Emrah'ın golüyle fark 2'ye çıktı. Muğlaspor 86'da Murat Can'la umutlansa da sahadan puansız ayrıldı. Muğlaspor'da 70'te Çağlayan, Batman'da ise 90+1'de Sebahatti kırmızı kart gördü. 6. dakikada konuk ekip golü buldu. Sebahattin'in ara pasıyla ceza alanı içinde topa sahip olan İbrahim'in sert şutu ağlarla buluştu: 0-1
30. dakikada maça beraberlik geldi. Mehmet'in sol ayağıyla kullandığı serbest vuruş çataldan filelere gitti: 1-1.
45. dakikada Batman Petrolspor yine öne geçti. Abdurrahman'ın yaptığı ortada Şükrü kafayı vurdu: 1-2.
70. dakikada Çağlayan topsuz alanda rakibini itmesi nedeniyle maçın hakemi Gökhan Alkayalar tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.  
83. dakikada Batman Petrolspor golleri üçledi. Emrah ceza sahası içinde sağ çaprazdan zor pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-3.
86. dakikada Muğlaspor atağında Ramazan'ın ara pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Murat Can takımını umutlandırdı: 2-3.
90+1. dakikada Sebahattin oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren oyuncu ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla ihraç edildi. 
Kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince 3 puan Batman Petrolspor'un oldu. 

MUĞLA

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:17
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