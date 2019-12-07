Büyükşehirlerin sağlık ve sosyal birimleri Muğla’da bir araya geldi Türkiye’nin 10 Büyükşehir belediyesinin sağlık ve sosyal hizmetler birimleri Muğla’nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve daha fazla vatandaşa ulaşmak için güç birliği yapan 10 Büyükşehir Belediyesi’nin bir araya geldiği toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’de katıldı. Sosyal Belediyecilik anlamında yapılan hizmetlerin konuşulduğu toplantıda, Büyükşehir Belediyelerinin birlikte ve işbirliği içinde hareket etmesi kararı alındı.

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içerisinde Büyükşehir Belediyeleri olarak birlikte yürümelerinde ve hareket etmelerinde fayda olduğunu vurguladı. Başkan Gürün, “Belediyeler olarak vatandaşlarımıza altyapı ve üstyapı hizmetleri veriyoruz, fakat sağlık ve sosyal hizmet birimlerimiz kadar vatandaşlarımıza doğrudan dokunamıyoruz. Umuyorum bu toplantı neticesinde somut olarak işbirliğimizi arttırarak kendi illerimizde de sağlık ve sosyal hizmetler konularında vatandaşlarımıza daha etkili hizmetler vereceğiz. Vatandaşlarımıza büyük bir aile olduğumuzu ve her zaman hizmetlerimizle yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz” dedi.

MUĞLA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.