5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Eldirek Mahallesi Karşıyaka mevkiindeki bir evin bahçesinde bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 metre derinliğinde ve dibinde su bulunan kuyuya merdiven yardımıyla inen itfaiye eri, köpeği iple bağladı. İp yardımı ile kuyudan çıkarılan köpek, sahibine teslim edildi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUĞLA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:34

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