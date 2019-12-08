TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Fatsa Belediyespo: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Fatsa Belediyespo: 0

İHA

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor'u 10 mağlup etti.

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Fatsa Belediyespo: 0

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor'u 10 mağlup etti.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Serkan Tunar xxx, Onur Hafızoğlu xx, İsmail Can Çavuşluk xx
Fethiyespor: Serkan xxx, Sabri xx, (Dk. 61 Hüseyin x), Erdi xxx, Anıl Gir xxx, Halil xxx, İbrahim xx, (Dk. 50 Erkan xx) Mert Özmen xxx, Cemal xx, ( Dk. 81 Turgay xx), Mert Caymaz xxx, Aykut xxx, Anıl Arcıoğlu xxx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan xx,(Dk. 89 Abdullah x), Ufuk xx, Mehmet Seçmen xx, ( Dk. 84 Ömerx)Muhammet xxx, Fatih xx, Zeki xx, Zihni xx, Mehmet Berber xx, Sergen xx, (Dk.64 Oktay x), Recep xx
Sarı Kart: Dk. 80 Anıl Gir, Dk. 81 Erdi Dk. 83 Aykut, Dk 90+ 3 Erkan ( Fethiyepspor), Dk. 81 Mehmet Berber ( Fatsa Belediyespor)
Kırmız Kart:
Gol: Dk. 34 Mert Cayman ( Fethiyespor)
Maçtan dakikalar
14. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Camal Şener, sol ayağı ile sert bir şut çıkardı, topu Kaleci Ömürcan güçlükle kornere çeldi.
15. dakikada defanstan atılan uzun topa koştu, kaleci Ömürcan ile birlikte topa yükseldi ve kafayı vurdu, top az farkla direği sıyırarak, yandan auta güttü.
35. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Erdi Bakırcı, sol taraftan ortaladı, Mert Caymaz topun gelişine snefis vurdu, top kaleci Ömürcan’ın bakışları altında filelerle buluştu ve Fethiyespor 10 öne geçti.
38. dakikada Anıl Gir ceza alanı içerisinde topla buluştu, vuruşunda kaleci Ömürcan topu güçlükle çıkardı, dönem topu defans uzaklaştırdı.
48. dakikada Aykut sağdan ortaladı, İbrahim bomboş pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Ömürcan topu kornere çeldi.
51. dakikada araya atılan topla buluşan İbrahim Kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kaldı, vuruşu kalecide kaldı.
Fethiyespor Fatsa Belediyespor maçını, Cumhuriyet Başsavscı Kurtca Eker, Muğla Gençlik ve Spor ile Müdürü Ömer İlman, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Okan Kuloğlu, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ile Fatsa Belediyespor yöneticiler ile birlikte izledi. Yaklaşık bin kişi maçı izlerken, Apaçi taraftar topluluğu maç boyunca Fethiyespor'a destek oldu.

MUĞLA

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prefabrik ev, yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Prefabrik ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Fethiyespor - Fatsa Belediyespor: 1-0
YEREL HABERLER Fethiyespor - Fatsa Belediyespor: 1-0
Seydikemer’de prefabrik evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Seydikemer’de prefabrik evde çıkan yangın korkuttu
Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Muğla'da 4 bin kişilik 2020 yılında açılacak
YEREL HABERLER Muğla'da 4 bin kişilik 2020 yılında açılacak
Büyükşehirlerin sağlık ve sosyal birimleri Muğla’da bir araya geldi Türkiye’nin 10 Büyükşehir belediyesinin sağlık ve sosyal hizmetler birimleri Muğla’nın ev sahipliğinde bir araya geldi.
YEREL HABERLER Büyükşehirlerin sağlık ve sosyal birimleri Muğla’da ...
Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat yarışlarının ilk günü rüzgarsız bitti
YEREL HABERLER Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat yarışlarının ...
Karayolunda takla atan araç ters döndü Muğla-Aydın karayolu Bozarmut Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla atarak karayolunda ters dönerek durabildi.
YEREL HABERLER Karayolunda takla atan araç ters döndü Muğla-Aydın ...
Tır alev alev yandı Aydın Kuşadası’ndan Muğla Marmaris’e gıda malzemesi taşıyan tır, Sakartepe rampasından iniş yaparken çıkan yangın sonrası tamamen yandı.
YEREL HABERLER Tır alev alev yandı Aydın Kuşadası’ndan Muğla ...
Muğlaspor - Medicalpark Batman Petrolspor: 2-3
YEREL HABERLER Muğlaspor - Medicalpark Batman Petrolspor: 2-3
Datça MYO öğrencileri okul kampüsünü yeşillendirdi
YEREL HABERLER Datça MYO öğrencileri okul kampüsünü yeşillendirdi
Tarihi Arasta esnafından birlik beraberlik kahvaltısı
YEREL HABERLER Tarihi Arasta esnafından birlik beraberlik kahvaltısı
Kent Konseyi’nden Açıklama
YEREL HABERLER Kent Konseyi’nden Açıklama
(Düzeltme) Ölüdeniz uçuş rekoruna koşuyor Muğla turizminin önemli destinasyonlarından Fethiye Ölüdeniz’deki bin 700 rakımlı Babadağ’dan 2019 yılının 10 aylık döneminde 165 bin tandem ve single atlayış gerçekleştirildi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Ölüdeniz uçuş rekoruna koşuyor Muğla ...
Melike, hayvanları otlatırken ders çalışıyor
YEREL HABERLER Melike, hayvanları otlatırken ders çalışıyor
Milas'ta 36 işçi zehirleme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Milas'ta 36 işçi zehirleme şüphesiyle hastaneye ...
Ölüdeniz uçuş rekoruna koşuyor Muğla turizminin önemli destinasyonlarından Fethiye Ölüdeniz’deki bin 700 rakımlı Babadağ’dan 2019 yılının 10 aylık döneminde 65 bin tandem ve single atlayış gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ölüdeniz uçuş rekoruna koşuyor Muğla turizminin ...
Eğitim Bir-Sen’den üyelerine Umre hizmeti Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi, üyelerine üç yıldır gerçekleştirdiği Umre programının dördüncüsünü organize etti.
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen’den üyelerine Umre hizmeti Eğitim ...
Travel Turkey İzmir Fuarında Fethiye rüzgarı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: "Dünya'nın her tarafındaki tatil yapacak olan bütün misafirlerimizi Fethiye'ye bekliyorum”
YEREL HABERLER Travel Turkey İzmir Fuarında Fethiye rüzgarı Fethiye ...
Marmaris Belediyesine turizm fuarında yoğun ilgi var Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: "Tüm insanları yılın her zamanında Marmaris'e davet ediyorum"
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesine turizm fuarında yoğun ilgi ...
Kavaklıdere doğalgazla buluşuyor
YEREL HABERLER Kavaklıdere doğalgazla buluşuyor
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Seydikemer’de
YEREL HABERLER TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Seydikemer’de
2020 senesinde Bodrum’u mutlaka görün Bodrum, Amerika’nın en prestijli dergisinde
YEREL HABERLER 2020 senesinde Bodrum’u mutlaka görün Bodrum, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X