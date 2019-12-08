TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Fatsa Belediyespo: 0

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor'u 10 mağlup etti.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Serkan Tunar xxx, Onur Hafızoğlu xx, İsmail Can Çavuşluk xx

Fethiyespor: Serkan xxx, Sabri xx, (Dk. 61 Hüseyin x), Erdi xxx, Anıl Gir xxx, Halil xxx, İbrahim xx, (Dk. 50 Erkan xx) Mert Özmen xxx, Cemal xx, ( Dk. 81 Turgay xx), Mert Caymaz xxx, Aykut xxx, Anıl Arcıoğlu xxx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan xx,(Dk. 89 Abdullah x), Ufuk xx, Mehmet Seçmen xx, ( Dk. 84 Ömerx)Muhammet xxx, Fatih xx, Zeki xx, Zihni xx, Mehmet Berber xx, Sergen xx, (Dk.64 Oktay x), Recep xx

Sarı Kart: Dk. 80 Anıl Gir, Dk. 81 Erdi Dk. 83 Aykut, Dk 90+ 3 Erkan ( Fethiyepspor), Dk. 81 Mehmet Berber ( Fatsa Belediyespor)

Kırmız Kart:

Gol: Dk. 34 Mert Cayman ( Fethiyespor)

Maçtan dakikalar

14. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Camal Şener, sol ayağı ile sert bir şut çıkardı, topu Kaleci Ömürcan güçlükle kornere çeldi.

15. dakikada defanstan atılan uzun topa koştu, kaleci Ömürcan ile birlikte topa yükseldi ve kafayı vurdu, top az farkla direği sıyırarak, yandan auta güttü.

35. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Erdi Bakırcı, sol taraftan ortaladı, Mert Caymaz topun gelişine snefis vurdu, top kaleci Ömürcan’ın bakışları altında filelerle buluştu ve Fethiyespor 10 öne geçti.

38. dakikada Anıl Gir ceza alanı içerisinde topla buluştu, vuruşunda kaleci Ömürcan topu güçlükle çıkardı, dönem topu defans uzaklaştırdı.

48. dakikada Aykut sağdan ortaladı, İbrahim bomboş pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Ömürcan topu kornere çeldi.

51. dakikada araya atılan topla buluşan İbrahim Kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kaldı, vuruşu kalecide kaldı.

Fethiyespor Fatsa Belediyespor maçını, Cumhuriyet Başsavscı Kurtca Eker, Muğla Gençlik ve Spor ile Müdürü Ömer İlman, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Okan Kuloğlu, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ile Fatsa Belediyespor yöneticiler ile birlikte izledi. Yaklaşık bin kişi maçı izlerken, Apaçi taraftar topluluğu maç boyunca Fethiyespor'a destek oldu.



MUĞLA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:34

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