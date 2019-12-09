Başkan Gürün: “Çevre yatırımlarından taviz yok” Muğla’nın Menteşe ilçesinde rehabilitasyonu tamamlanan vahşi depolama alanına fidan dikiminde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, çevre yatırımlarından taviz vermeyeceklerini açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce vahşi depolama alanı olarak kullanılan 4 noktada rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak fidan dikimine başladı. Menteşe ilçesindeki fidan dikim töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, geleceğe emanet olarak bırakılacak temiz bir çevre için çevre yatırımlarından asla taviz vermeyeceklerini açıkladı.

Menteşe, Milas Burgaz Mahallesi, Milas Güllük Mahallesi ve Bodrum Mumcular mahallesindeki vahşi depolama alanlarında sürdürülen rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak fidan dikimine başlandı. Menteşe ilçesinde 2 bin, Milas Burgaz Mahallesinde Bin 200, Güllük Mahallesinde 500 ve Bodrum Mumcular Mahallesinde de 600 fidan dikilecek. 4 ayrı noktada 135 bin metrekare alana toplam 4 bin 300 fidan dikilecek.

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aylin Giray, fidan dikim alanın 25 yıldır vahşi çöp döküm alanı olduğunu söyledi. Giray, 2017 yılında başlanan rehabilatasyon çalışmalarının tamamlandığını ve 50 bin metrekarelik bu alana 2 bin fidan dikileceğini, 2015 yılında hazırlanan “Karbon Ayak İzi’ kapsamında hazırlanan sürdürülebilir enerji eylem planı taahhütlerinden birisini de yerine getirdiklerini söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise vahşi depolama ile Menteşe’nin artık çöpten kaynaklı bir sorununun kalmadığını söyledi. Gümüş, “Burada katı atık tesisi öncesi çöp dağları ile kaplı idi. Şimdi o çöp yığınlarının bulunduğu alana fidan dikeceğiz. Burada çöplerin ayrışmasının yanında enerji de üretiliyor. Bu alana dikilecek ağaçlar ile birlikte çevresi yeşilliklere bezenmiş Menteşemiz daha da yeşil hale gelecek. Bu hizmetleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çevreye saygılı, yaşanabilir bir atmosfer bırakmak için yapılan çalışmaların esas sahibi çocuklar olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 50 bin metrekarelik alana 2 bin fidan dikeceklerini açıkladı. Başkan Gürün, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bütün çöp deponi alanlarından rehabilitasyona gittik. Menteşe ilçemizde yaptığımız çöp deponi alanı 4 ilçeye hitap ediyor. Bodrum’da yeni çöp deponi alanımız var. En fazla çöpün çıktığı Bodrum’da da çağdaş bir şekilde çöpü toplayıp ayrıştıracağız. Tüm çöp deponi alanlarında elektrik üretim konusuna aldık ve gerekli olan ihaleler yapılmak suretiyle Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas’ta elektrik üretim devam ediyor. İlkini Fethiye’de yaptığımız ayrıştırma ünitelerini Ortaca, Menteşe, Marmaris ve Milas’ta olmak üzere gelen çöplerdeki yeniden kazınım yapılabilecek olan tesisleri yapıyoruz. Daha önce Muğla’da olmayan bir tesisi kurduk. Daha önce denizli ve Aydın’a gönderiyorduk. Tıbbi atık tesisini kurduk. En önemlisi çöp deponi alanlarında 200’ün üzerinde çöp yangınları oluyordu. Özellikle Bodrum’da çıkan çöp yangınları insan sağlığına çok büyük zarar veriyordu. Çok büyük bir alanda rehabilitasyon yapıyoruz. 467 bin metrekare alanın rehabilitasyon yapılacak ve ağaçlandırma yapılacak. Buralara gelen ham çöp içerisindeki yeniden kazanım elde edebileceğimiz cam, şişe, kağıt gibi materyalleri ayrıştırıp ekonomiye tekrar döndürüyoruz. Bu da çevre açısından çok önemli katkı sağlıyor. Bu çalışmalarımızı emanetçisi olduğumuz ve esas sahipleri olan çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıklı bir çevre bırakabilmek ve Muğla’ya yakışan bir düzeni sağlamak için yapıyoruz. Bunlarla ilgili yatırım konusunda taviz vermiyoruz. Sonuna kadar bu yatırımlarımız sürecek. Sadece karada değil, denizlerden bile 6 teknemiz ile çöp topluyoruz. Denizlerimizin kirlenmesini engelliyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki yıllarda daha da arttıracağız” dedi.

Konuşmaların ardından 50 bin metrekarelik alana okullardan katılan öğrenciler, TEMA Vakfı gönülleri ve katılımcılar ile birlikte 2 bin Dut ve Akasya fidanı dikimi gerçekleştirildi.

MUĞLA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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