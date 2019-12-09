Bodrumspor hisseleri 29 bin 500 TL’den satışa sunuldu Başkan Aras: “İlk hisseyi ben alacağım” “Bodrumspor’a sahip çıkmak hepimizin görevidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bodrumspor hisseleri 29 bin 500 TL’den satışa sunuldu Başkan Aras: “İlk hisseyi ben ...

İHA

Bodrumspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi'nin yüzde 49 hissesinin yatırımcılara satış işleminin başlamasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Şirketin bir hissesinin 29 bin 500 liradan satışa sunulacağı bildirilirken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras," İlk hisseyi kendi adıma ben alacağım herkese de destek olmasını önereceğim" dedi.

Bodrumspor hisseleri 29 bin 500 TL’den satışa sunuldu Başkan Aras: “İlk hisseyi ben alacağım” “Bodrumspor’a sahip çıkmak hepimizin görevidir”

Bodrumspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi’nin yüzde 49 hissesinin yatırımcılara satış işleminin başlamasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Şirketin bir hissesinin 29 bin 500 liradan satışa sunulacağı bildirilirken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras,” İlk hisseyi kendi adıma ben alacağım herkese de destek olmasını önereceğim” dedi.
Bodrum Belediye Meydanında düzenlenen basın açıklamasına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ile Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, taraftarlar ve bazı STK temsilcileri katıldı.
Objektiflerin karşısına Bodrumspor Yönetimi ile birlikte çıkan Başkan Aras konuşmasına, kurulduğu günden bu yana ideallerinden vazgeçmeyen ve gençliğe sahip çıkan bu takımın yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade ederek başladı. Başkan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bodrumspor sadece futbolda değil diğer branşlarda da ilçemizi onurla gururla temsil etmektedir. Özellikle son dönemde yelken sporunda dünya ve Avrupa şampiyonu çıkarmış, karatede önemli başarılar elde etmiştir. Spor, gençlerimizi sokaktan, kötü alışkanlıklardan kurtarıp onların sosyalleşmesini sağlayan bir olgu. Bodrumspor’un bu başarısını ve misyonunu bildiğimiz için göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Tabii ki böyle kulüpleri idame ettirmek hiç kolay değil. Yönetimdeki arkadaşlarımız gönüllü olarak bu görevi yürütüyorlar, Bodrum ve Bodrum’daki gençlerin geleceği için çalışıyorlar. Bu nedenle Bodrumspor’un içinde olduğu ekonomik sorunu çözmek zorundayız. Bodrumspor’a sahip çıkmak hepimizin görevidir.”
8 aylık çalışma sonunda Bodrumspor A.Ş. kuruldu
Profesyonel futbol kulüplerinde olduğu gibi Bodrumspor Kulübünün de sadece futbol bölümünün şirketleştirildiğini ve 8 aylık bir çalışma sonunda Bodrumspor A.Ş.’nin kurulduğunu açıklayan Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti:
“Kulübün diğer 13 branşında bulunan 650 sporcu dernek çatısı altında faaliyetlerine devam edecek ve Belediye olarak biz bu branşlara sürekli destek olacağız. Artık Bodrumspor’un kimseye muhtaç olmayacak şekilde kendi kendini idame ettirebilmesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Atılan bu yeni adımla geçmişten gelen bütün borçların kapatılması hedefleniyor. Bodrumspor A.Ş.’nin yüzde 49 hissesi satışa sunuluyor. Bu da yaklaşık 498 hisseye tekamül ediyor. Bir hissesi 29 bin 500 TL. satışa sunulan hisselerden isteyen istediği kadar alabilecek. Bu yüzde 49’luk orandaki hisselerin satışından elde edilmesi beklenen 12,5 milyon TL. tutarındaki gelir ile Bodrumspor’un bütün borçlarının kapatılması hedefleniyor. Daha sonraki aşamada ise kesintiye uğrayan Federasyon ile Spor Toto gelirleri ile reklam gelirlerinin doğrudan kulübün kasasına girmesini bekliyoruz. Böylelikle kulübün kendi ayakları üzerinde durması amaçlanıyor.”
Bodrumspor’un adının artık icralarla ya da diğer olumsuzluklarla anılmasını kabullenemeyeceklerini ifade eden Başkan Aras herkesi Bodrumspor hissesi almaya davet ederek şunları söyledi:
“Hisse sahipleri hiçbir olumsuzluktan etkilenmeyecek yani yasal olarak hissederlar koruma altındadır. O nedenle Bodrum kamuoyunun, iş insanlarının ve tüm paydaşları hisse senedi almaya davet ediyorum. İlk hisse senedini de şahsım adına ben alacağım. Dana sonra yönetim kurulundaki arkadaşlarımız alacaklar. Bu hisseleri almaktan kimse imtina etmesin. İlk planda sporcularımızın alacaklarını ödememiz lazım. Sahada ter döken futbolcularımızın haklarını yeteri kadar ödeyemiyoruz. Ben eminim ki Bodrumspor bundan sonraki süreçte çok daha başarılı olacaktır.”
Basın açıklamasında konuşan Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür ederek şunları söyledi:
“Yaklaşık 9 yılda Bodrumspor’u Süper Amatör Liginden 2.Lige çıkardık. Kendi bölgemizdeki rakipleri geride bırakarak Türkiye’nin güzide illeri ve ilçeleri ile rakip haline geldik. Özellikle son bir yılda ciddi ekonomik sıkıntılar içine girdik. Malum futbol çok maliyetli bir spor dalı. O yüzden futbolu daha profesyonel ve kurumsal yönetmek adına Bodrumspor A.Ş.’yi kurarak yüzde51’i elimizde olacak şekilde yüzde 49’unu halka arz ediyoruz. Bodrumspor’u daha ileriye taşımak adına böyle bir kurumsal gücü arkamıza almak zorundayız. Bodrumspor için bugün bir milattır. Ben bütün Bodrumluların Bodrumspor’a destek olacağına inanıyorum.”
Basın açıklaması gazetecilerin sorularının ardından sona erdi.

MUĞLA

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza kamerada
YEREL HABERLER Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza ...
Başkan Gürün: “Çevre yatırımlarından taviz yok” Muğla’nın Menteşe ilçesinde rehabilitasyonu tamamlanan vahşi depolama alanına fidan dikiminde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, çevre yatırımlarından taviz vermeyeceklerini açıkladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün: “Çevre yatırımlarından taviz ...
Göcek'te manta toplama heyecanı 4. Göcek Çıntar Mantarı Toplama Yarışması heyecanlı geçti
YEREL HABERLER Göcek'te manta toplama heyecanı 4. Göcek Çıntar ...
‘Harikalar Mutfağı’ ilk gösterimini yaptı
YEREL HABERLER ‘Harikalar Mutfağı’ ilk gösterimini yaptı
Marmaris'te deniz keyfi
YEREL HABERLER Marmaris'te deniz keyfi
Bodrum’da ‘Uyuşturucu, pedofili ve cinsel suçlarla mücadele’ konferansı Kaymakam Bekir Yılmaz; uyuşturucu ile mücadele aynı zamanda terörle de mücadele demektir
YEREL HABERLER Bodrum’da ‘Uyuşturucu, pedofili ve cinsel suçlarla ...
Bodrumspor A.Ş. hisse satışları başlıyor
YEREL HABERLER Bodrumspor A.Ş. hisse satışları başlıyor
Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kurulu Köyceğiz'de yapıldı
YEREL HABERLER Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kurulu Köyceğiz'de ...
11. Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu kupası Yelkenli yat yarışları bitti
YEREL HABERLER 11. Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu kupası Yelkenli yat ...
Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı
Prefabrik ev, yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Prefabrik ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Fethiyespor - Fatsa Belediyespor: 1-0
YEREL HABERLER Fethiyespor - Fatsa Belediyespor: 1-0
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Fatsa Belediyespo: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Fatsa Belediyespo: 0
Seydikemer’de prefabrik evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Seydikemer’de prefabrik evde çıkan yangın korkuttu
Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Muğla'da 4 bin kişilik 2020 yılında açılacak
YEREL HABERLER Muğla'da 4 bin kişilik 2020 yılında açılacak
Büyükşehirlerin sağlık ve sosyal birimleri Muğla’da bir araya geldi Türkiye’nin 10 Büyükşehir belediyesinin sağlık ve sosyal hizmetler birimleri Muğla’nın ev sahipliğinde bir araya geldi.
YEREL HABERLER Büyükşehirlerin sağlık ve sosyal birimleri Muğla’da ...
Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat yarışlarının ilk günü rüzgarsız bitti
YEREL HABERLER Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat yarışlarının ...
Karayolunda takla atan araç ters döndü Muğla-Aydın karayolu Bozarmut Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla atarak karayolunda ters dönerek durabildi.
YEREL HABERLER Karayolunda takla atan araç ters döndü Muğla-Aydın ...
Tır alev alev yandı Aydın Kuşadası’ndan Muğla Marmaris’e gıda malzemesi taşıyan tır, Sakartepe rampasından iniş yaparken çıkan yangın sonrası tamamen yandı.
YEREL HABERLER Tır alev alev yandı Aydın Kuşadası’ndan Muğla ...
Muğlaspor - Medicalpark Batman Petrolspor: 2-3
YEREL HABERLER Muğlaspor - Medicalpark Batman Petrolspor: 2-3
Datça MYO öğrencileri okul kampüsünü yeşillendirdi
YEREL HABERLER Datça MYO öğrencileri okul kampüsünü yeşillendirdi
Tarihi Arasta esnafından birlik beraberlik kahvaltısı
YEREL HABERLER Tarihi Arasta esnafından birlik beraberlik kahvaltısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X