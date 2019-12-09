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Milas'ta 52 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele' madalyası Muğla Valisi Esengül Civelek: “Kahraman ...

İHA

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 52 Kıbrıs Gazisine düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ile Beratı verildi.

Milas'ta 52 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele' madalyası Muğla Valisi Esengül Civelek: “Kahraman gazilerimiz sizlere şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Madalyalarınız milli mücadele nişanıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlık işaretidir”

Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden 52 Kıbrıs Gazisine düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ile Beratı verildi.
Milas’ta ikamet eden Kıbrıs Gazilerine, Muğla Valisi Esengül Civelek, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suva Dilberoğlu, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutanı Hava Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve gazilerin ailelerinin katılımıyla Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ile Beratı verildi.

Saygı duruşunda bulunulması, istiklal marşımızın seslendirilmesiyle başlayıp, Kur’anı Kerim Tilaveti ve Kuzey Kıbrıs Harekatı ile ilgili hazırlanan videonun izlenilmesiyle devam eden programın selamlama konuşmasını yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Sarban, “Şanlı tarihimizin zaferleri ve bu zaferlerin kahramanları hiçbir zaman unutulmamalıdır. Canlarını vatanı ve milletine adayan gazilerimiz devletimizin toprak bütünlüğüne ve milletimizin manevi şahsiyetine yönelik her türlü tehdide canları pahasına kendini siper eden kahraman gazi arkadaşlarım ve değerli eşleri Kıbrıs gazilerimizin madalya törenine hoş geldiniz” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kıbrıs’ta barışı, soydaşlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada ender görülen bir muhabere taktiği uygulayarak havadan indirme karadan çıkarma ve uçan birlik harekâtı gerçekleştirmişti. Bilindiği gibi 45 yıl önce Muğla ilimizden 405 askerimiz Kıbrıs Barış Harekatına katılmış 10 şehit vererek Türk devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında katkı sağlamıştı. Kıbrıs gazilerimiz 45 yıl sonrada olsa devlet madalyası almanın haklı gururunu yaşamakta.
Kuzey Kıbrıs Türk Devletiyle görüşerek Kıbrıs gazilerimize devlet madalyası verilmesinde ve Türk devleti adına düzenli dağıtılmasını sağlayan yüce devletimizin değerli temsilcilerine, bizi bugün yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye uğruna Türk milleti yolunda biz gaziler tekrar görev düşerse seve seve hazır olduğumuz gibi hazır olan evlatlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

Sarban’ın ardından kürsüye davet edilen Milas Kaymakamı Eren Arslan, ise “Bugün bizler için onur ve gurur verici bir gün. Bundan 45 yıl önce Kıbrıs topraklarında, soydaşlarımızın, Türk milletinin yaşamış olduğu zulüm ve eziyeti bitirmek için adaya barış götürmek için, milletimiz ve ordumuz hep birlikte, tarihte emsaline az görülür, çok büyük bir başarıyı, çok büyük bir harekatı yürüterek, son Türk devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de kurulmasına vesile olan, Barış Harekatına katılan kahraman gazilerimize devlet madalyalarıyla ödüllendirilmesi için bir araya geldik. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Kıbrıs’ın ve Türk vatanının birliği, bütünlüğü için canlarını vermiş olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve saygılarımızı sunuyorum. Kendilerine sağlıklı huzurlu ömürler diliyorum” dedi.

Son konuşmacı olarak söz alan Muğla Valisi Esengül Civelek, tarihi şanla, zaferle, kahramanlık destanlarıyla dolu bir millet olduğumuza vurgu yaparak “Kıbrıs Barış Harekâtı da bir kahramanlık destanıdır, bir zaferdir. Kıbrıs Barış Harekâtına katılan cesaret, fedakarlık, kahramanlıkla, ölümü göze alarak yavru vatanın savunmasında yer alan değerli gazilerimizin Kıbrıs zaferinde büyük payı bulunmakta. Kahraman gazilerimiz sizlere şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Madalyalarınız milli mücadele nişanıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlık işaretidir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere üzerinde hür ve bağımsız yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere emanet eden, vatan, bayrak, millet ve devlet için ülkemizin bölünmez birliği, bütünlüğü için, ülkemizin bekası için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimiz ile Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi, rahmetle, minnetle saygıyla anıyor. Gazilerimize aileleriyle birlikte sağlık, afiyet ve uzun bir ömür diliyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası alma onuruna sahip olan gaziler; Mehmet Sarban, Durmuş Işıldak, Galip Akar, Seyit Yıldırım, Yaşar Özer, Hayrettin Oğuz, İskender Yıldız, Yaşar Çınar, Mehmet Kazık, Haşan Yalçın, Ali Rıza Barbaros, Hüseyin Kara, Mehmet Ali Belen, Mehmet Topus, Hüseyin Öktür, Kemal Kaya, Zekeriya Korkmaz, Ömer Akın, Halil Kaya, Muhammet Güneş, Fayık Kundakçı, Halil Özbey, Ükten Akyüz, Şükrü Sokat, Turgut Bodur, Mehmet Mercan, Muhammet Kırlı, Mehmet Bıçakçı, Tekin Turan, Mehmet Öztürk, Cavit Özturan, Adil Kalınağıl, İzzet Çandır, Ali Mehmet Çetin, Süleyman Kafalı, Durmuş Güneş, Oğuz Karakuş, Celal Doğan, Haşan Çelik, Şemsettin Karakaya, Mehmet Varan, Ali Tosun, Cemil Yalçın, Hali İbrahim Özel, Haşan Yılmaz, Mehmet Coşkun, Halil Yıldırım, Mustafa Doğruer, Cemal Acar, Erkan Sucu, Ziya Karaoğlu, Alaattin Soydemir’e madalya ve beraatları Vali Civelek, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Topçu, İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Milas Kaymakamı Arslan, Milas Garnizon Komutanı Hava Albay Demiryakan, Milas Belediye Başkanı Tokat tarafından verildi.
Tören, gaziler ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

MUĞLA

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:35
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  • İKİNDİ 15:35
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  • YATSI 19:17
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