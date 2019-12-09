Bodrum’da 63 kaçak göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde üç ayrı düzensiz göçmen olayında lastik bot ile kaçış hazırlığında olan toplam 63 düzensiz göçmen yakalandı.

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Bodrum kıyılarından Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan toplam 63 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum Görecek Adası, Karaada ve Akyarlar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 3 ayrı hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 36 Filistin, 17 Suriye, 9 Somali ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 63 düzensiz göçmen (29 erkek, 13 kadın, 21 çocuk) yakalanmıştır.

Yakalanan 63 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

MUĞLA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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