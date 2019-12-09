7. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası başlıyor

7. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası yaklaşıyor. Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği’nin Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlediği Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası, bu sene 1113 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Her sene 10 Aralık’ta Slow Food tarafından dünya çapında kutlanan TerraMadre Toprak Ana Günü kapsamında, yerel gıdanın dünya çapında fark edilmesi ve kutlanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler, bu sene Bodrum’da 7’nci kez düzenlenecek. Pozitif küreselleşmeyi temsil eden ve tarımdaki endüstrileşmeyi ile yemek kültürlerinin tek düzeliğini reddeden Toprak Ana Günü’nde geleneksel Pazar yeri ikramları gerçekleştirilecek.

SlowFoodYaveşGari Bodrum Birliği’nin etkinliği çerçevesinde 13 Aralık Cuma günü sabah saat 10:00’da Bodrum Pazar Yeri’nde çorba ikramı yapılacak. Muğla’nın meşhur tarhana çorbası ile Bodrum gemici peksimeti ve coğrafi işaretli Bodrum Mandalinasının da ikram edileceği etkinliğe tüm Bodrum halkı davet edildi.

MUĞLA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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