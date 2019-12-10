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'Vali Hanım' çileğinden yıllık 20 milyon gelir

İHA

Muğla Valiliğinin desteğiyle devam eden "4. Etap Vali Hanım Çileği Projesi" kapsamında, Milas'ta 14 dekarlık araziye 'Vali Hanım Çileği' dikildi. Düzenlenen törende çiftçilere gübreleri de törenle dağıtıldı.

'Vali Hanım' çileğinden yıllık 20 milyon gelir

Muğla Valiliğinin desteğiyle devam eden "4. Etap Vali Hanım Çileği Projesi" kapsamında, Milas'ta 14 dekarlık araziye ‘Vali Hanım Çileği’ dikildi. Düzenlenen törende çiftçilere gübreleri de törenle dağıtıldı.
Muğla Valiliğinin katkı ve destekleriyle yürütülen " Vali Hanım Çileği Projesi" Muğla’da hız kesmeden yaygınlaşmaya devam ediyor. Milas’ın Bahçeburun Mahallesinde gerçekleştirilen Çilek Dikim Etkinliğine; Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İl ve İlçe protokolü ile birçok üretici katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Bahçeburun Muhtarı Mustafa Çamlıbel; Vali Civelek ve beraberinde katılan protokole mahallemize hoş geldiniz diyerek, Vali Hanıma özellikle kadın üreticileri destekledikleri için teşekkürlerini sundu. Muhtarın ardından çilek yetiştiriciliği yapan kadın üreticilerden; Sevinç Tuncer, Zerrin Şengör ve Fatma Kocabaş’ta söz alarak, Vali Esengül Civelek desteklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, yaptığı konuşmada; "Tüm kadın üreticilerimiz ve çiftçilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir süre önce göreve başladım. Göreve başlar başlamaz Kavaklıdere, Yatağan, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde ziyaretlerde bulundum. Gittiğim her yerde Vali Hanım Çileği Projesi ile kurulan çilek bahçelerini dolaştım. Parçalı ve bölünmüş arazilerden müthiş gelirler elde edildiğini gördüm. Özellikle kadınlarımızın aileye sosyoekonomik katkısından dolayı memnuniyetimi dile getirmek isterim. Milas, Datça, Ula, Marmaris, Seydikemer, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe'de toplam 301 da.'lık arazide, 134 üretici ile 1.617.500 çilek fidesi dikmişiz. Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin ilimize ziyaret programında Bakanımızdan destek talep edeceğiz. Böylece ilimizde çilek alanlarımızı arttırarak, çiftçilerimizin sosyoekonomik refahını arttırmayı hedefliyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Muğla Valisi Esengül Civelek ise yaptığı konuşmada; "Çilek projesi son yıllarda ilimizde toplam 10 ilçede, 134 üreticiyle 1 milyon 650 bin çilek fidesi dağıtarak 301 da.'lık arazide üretimi yapılmaya devam edilmektedir. Aroması güzel, dayanıklılığı uzun, katma değeri yüksek çilek üreticilerimizin yüzünü güldürmektedir. Kırsal alanda çiftçilerimizin sosyoekonomik düzeyinin gelişmesine katkı sağlamakta, dekar başına 50 bin TL. gelir getirmektedir. Üreticilerimize bol ürünler ve bereketli bir kazanç diliyorum" dedi.
Vali Civelek başta olmak üzere tüm protokol mensupları 12 üreticiye çilek üretiminde kullanılan gübrelerini takdim ederek, çilek dikmek üzere tarlaya geçildi. İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından fide dikimi gösterilerek bilgi verildi. Vali Esengül Civelek dikim yaparken; "Hiçbir tarım ürününde dekardan 5060 bin TL. gelir elde edilemediğini, şu ana kadar kurulan 300 dekardan Muğla ekonomisine yıllık 20 milyon TL. katkıda bulunmaya başladıklarını" ifade etti.

MUĞLA

10 Aralık 2019 Salı

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