Muğla'da 5 Bin kişiye 16 milyon lira Mikro kredi desteği sağlandı

Muğla'da Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından Türkiye genelinde uygulanan mikro kredi uygulaması ile 12 kadına 29 Bin lira kredi dağıtımı gerçekleştirildi. 10 yıllık süreçte ise 5 Bin kişiye 16 milyon lira mikro kredi desteği sağlandığı açıklandı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından Türkiye genelinde uygulanan ve Muğla'da 10 yıldır faaliyet gösteren mikro kredi uygulaması ile il genelinde 5 Bin kişiye 16 milyon lira kredi desteği sağlandı. Kadınlara verilen kredilerin geri dönüşü ise yüzde 100 olarak gerçekleşti.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız 12 kadına 29 Bin lira kredi dağıtımı töreninde konuşma yaptı. Yıldız, "Kadına yönelik finansman ve istihdam memleketimizin hem de insanlığın önemli sorunlarından bir tanesi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu çok can yakıcı sonuçlara da yol açabiliyor. Mikro Finan Grubu 2009 yılından bu yana faaliyetlerini deavm ettiriyor Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile birlikte. Ben de kaymakamlık yaptığım diğer ilçelerde de kendilerine destek verdim. Yeni kaymakamlık binamızda onlara bir yer verdik. İnşallah buradan daha iyi hizmet verecekler. Muğla kadınlara yönelik çalışmalar açısından çok başarılı bir il. Arkadaşlarımızı bu çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

MUĞLA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:37

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