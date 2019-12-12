Menteşe’de ‘Dumansız hava sahası’ denetimi Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu yerlerde gerekli denetimleri yapmak üzere Muğla’da oluşturulan denetim ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi hakkında kanun kapsamında, sigara içmeyen vatandaşların pasif etkilenmesini önlemek amacıyla kapalı mekanlardaki ‘Dumansız hava sahası' denetimleri sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve İl Sağlık Müdürü İskender Gencer’in de katıldığı denetimlerde kapalı mekanlarda denetim gerçekleştirildi. Özellikle vatandaşların yoğun bir şekilde giriş çıkış yaptıkları kahvehane, lokanta, kafeterya, alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı gibi yerlerde denetimler yapılıyor.

Muğla genelinde yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanında Sağlık Bakanlığı 184 numaralı ihbar hattına da yapılan ihbarlar sonrası ekipler ihbarın yapıldığı alanda denetimlerini sürdürüyor. Rutin ve ihbarlı denetimler dışında Muğla'nın ilçeleri arasında çapraz tütün denetimleri gerçekleştiriliyor.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, tütün ve tütün ürünleri kullanımının yasak olduğu alanlarda yıl boyunca denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Yıldız, “Ekiplerimiz tarafından ‘dumansız hava sahası’ denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerin yanı sıra çapraz ilçeler arası denetimler de yapılıyor. Amacımız sigara kullanmayan vatandaşlarımızın pasif etkilenmelerini önlemek. Kamuya açık olan kapalı alanlarda sigara içilmesinin önlenmesi ve kanun hükümlerinin başarıyla uygulanabilmesi açısından ekiplerimizce yapılan denetimlerin yanı sıra toplum olarak konuya duyarlılığımız kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için son derece önemli” dedi.

Muğla'da 11 aylık dönem içinde 67 bin 92 denetim yapılırken, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sayısı ise Bin 302.

MUĞLA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:37

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