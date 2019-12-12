İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar Muğla’nın Menteşe ilçesinde iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!

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İş makinesi ile ormanda tarihi eser arayan 4 kişi Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bayır Jandarma Karakol ekiplerince suçüstü yakalandı.

Menteşe’nin kırsal Paşapınarı mahallesi Medetbeleni tepesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri kaçak kazı yapan alana baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskında İ.K , E.K ,B.K ve H.M isimli 4 şüpheli suçüstü yakaladı.

Jandarma ekiplerinin arazide yaptığı arama çalışmasında kazı yapmakta kullanılan ekskavatör iş makinesi ve define aramada kullanılan kazı malzemeleri ele geçirildi. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

MUĞLA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:37

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