AK Parti'den kurum ziyaretleri

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AK Parti Milas İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Milas’ta yeni göreve başlayan kurum yöneticilerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Kadın Kolları Başkanı Cemile Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Kadir Bingöl yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri kurum ziyaretinde bulundular.

İlçe Tapu Müdürü Mehmet Cavit Burunsuz'a, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar'a, İlçe Müftülüsü Yusuf Yaşar'a ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ramazan Özcan'a gerçekleşen ziyarette görevlerinde başarılar dileyen İlçe Başkanı Fahri Acar "Yeni görevlerinde Allah muvaffakiyetler versin. Devletimizin her kurumunu layıkı ile temsil edeceklerinden şüphemiz yok. Bu bağlamda kendilerine Milasımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" dedi.

MUĞLA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:37

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