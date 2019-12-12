Büyükşehir “Kadın Dayanışma Merkezleri” İle Kadınların Yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi her türlü şiddete maruz kalmış ya da kalma riski taşıyan kadınları güçlendirme ve hayata tekrar katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmaların yanı sıra psikolojik destek de alabilecekleri ‘Kadın Danışma Merkezleri” kurdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi son yıllarda artan kadına şiddet konusunda kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri ve psikolojik destek alabilmeleri amacıyla oluşturulan ‘Kadın Danışma Merkezleri” kurdu. İhtiyaç duyan kadınlar ilk olarak Bodrum ve Fethiye İlçelerinde hayata geçirilen merkezlerde uzman psikolog ve sosyologlar tarafından destek alabilecek.

Soru ve sorunları olan, bunlarla tek başına mücadele etmekte zorlanan kadınlara danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verecek olan merkezde danışmanlık ve yönlendirme yapılıyor. Merkezlerde ayrıca her türlü şiddete maruz kalmış ya da kalma riski taşıyan kadınları güçlendirme ve hayata tekrar katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmaların yanı sıra kadınların ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurum, kuruluş ve destek mekanizmalarına yönlendirme de yapılacak.

Bu hizmetten ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti verirken hizmetten yararlanmak isteyen kadınlar şahsen veya 444 48 01 numaralı telefondan başvuru yapabiliyor.

MUĞLA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:37

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