Zeytinköy’e ilk kazma vuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zeytinköy’e ilk kazma vuruluyor

İHA

Yangın afetinde orman varlığıyla birlikte yerleşim yerleri de zarar gören Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy'deki konutların yapımı için anlaşma sağlandı. İlk etap konutların yapımına kısa sürede başlanacak.

Zeytinköy’e ilk kazma vuruluyor

Yangın afetinde orman varlığıyla birlikte yerleşim yerleri de zarar gören Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy’deki konutların yapımı için anlaşma sağlandı. İlk etap konutların yapımına kısa sürede başlanacak.
2017 yılında ormanda başlayan yangın sonucu, Zeytinköy Mahallesi’nde çok sayıda konut, ahır ve depo kullanılamaz hale gelmişti. Afetin yaşandığı ilk günden bu yana devletin tüm imkânlarıyla yanlarında olduğu Zeytinköy sakinlerinin katılımıyla, mahalle içinde yeni bir yerleşim alanı oluşturuldu.
Zeytinköy için AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete’nin destekleriyle İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 1 milyon 414 bin liralık ödenek aktarımı yapılmıştı. AFAD’ın ücretsiz proje desteğiyle, ilk etapta koşullarını sağlayan 8 hak sahibi, yüklenici firmayla sözleşmelerini kısa süre önce imzaladı. Binaların yapımına kısa süre sonra başlanacak.
AK Parti Muğla Milletvekilleri Demir, Gökcan ve İl Başkanı Mete, yangın afetinin ardından Zeytinköy sakinlerinin acılarının hafifletilmesi için durmaksızın çalışıldığını belirtti.
İçişleri Bakanlığınca mağdurların kısa sürede evlerine kavuşabilmesi için ödeneklerin aktarıldığını belirten AK Parti kurmayları, “Zeytinköy’ün yaşadığı üzücü yangın tüm milletimizi derinden sarstı. Bugün gelinen noktada, şartları karşıladığı belirlenen ilk etapta 8 vatandaşımız, aileleriyle birlikte ikisi dubleks, altısı tek katlı olmak üzere 8 konuta kısa süre içinde kavuşacaklar. AK Parti olarak, ilk günden bu yana desteklerin bölgemize aktarılması için çalışma yürüttük. Bugün gelinen noktada, acıların sarılması büyük bir hızla devam ediyor. Büyük bir travma yaşayan Zeytinköylü hemşehrilerimiz, çok yakında kırsal mahalle kültürünü de yok saymadan yeni konutlarına kavuşacaklar. Diğer mağdurlarımızın da ilgili işlemleri devam etmektedir. Yardım ödeneğinin aktarılması konusunda başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, AFAD Başkanımız Dr. Mehmet Güllüoğlu ve ilgili bürokratlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlk etap bölgemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

MUĞLA

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris Belediyesi’nden Turunç dağıtımı Marmaris’in sokaklarını süsleyen narenciye ağaçlarından toplanan yaklaşık 200 kilogram turunç, halk pazarında vatandaşlara dağıtıldı.
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi’nden Turunç dağıtımı Marmaris’in ...
KADES üniversitelilere tanıtıldı
YEREL HABERLER KADES üniversitelilere tanıtıldı
Büyükşehir “Kadın Dayanışma Merkezleri” İle Kadınların Yanında
YEREL HABERLER Büyükşehir “Kadın Dayanışma Merkezleri” İle ...
Ula’nın kanalizasyon çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Ula’nın kanalizasyon çalışması tamamlandı
Büyükşehir’den Datça’da ki su baskınlarına anında müdahale Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İlçesinde yaşanan yoğun yağmur yağışı nedeniyle meydana gelen su baskınlarına anında müdahale etti.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Datça’da ki su baskınlarına anında ...
“Hangisi Babası” Bu Kez Fethiye’yi Güldürdü
YEREL HABERLER “Hangisi Babası” Bu Kez Fethiye’yi Güldürdü
Otelden 23 adet klima çalan hırsızlar polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Otelden 23 adet klima çalan hırsızlar polisten ...
Bodrum’u vuran hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bodrum’u vuran hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı
Bodrum'da sandalı havalandıran hortumun görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bodrum'da sandalı havalandıran hortumun görüntüleri ...
Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi
YEREL HABERLER Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi
Kıbrıs gazisinin yol sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisinin yol sorunu çözüldü
Muhtarlar Derneği’nden Başkan Atıcı’ya teşekkür
YEREL HABERLER Muhtarlar Derneği’nden Başkan Atıcı’ya teşekkür
AK Parti'den kurum ziyaretleri
YEREL HABERLER AK Parti'den kurum ziyaretleri
İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar Muğla’nın Menteşe ilçesinde iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
YEREL HABERLER İş makinesi ile kaçak kazı yaparken ...
Menteşe’de ‘Dumansız hava sahası’ denetimi Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu yerlerde gerekli denetimleri yapmak üzere Muğla’da oluşturulan denetim ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
YEREL HABERLER Menteşe’de ‘Dumansız hava sahası’ denetimi Tütün ve ...
Tır virajı alamayınca yan yattı
YEREL HABERLER Tır virajı alamayınca yan yattı
Alev alan araç tamamen yandı Muğla’da Sakartepe geçidinde seyir halindeki araçta çıkan yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.
YEREL HABERLER Alev alan araç tamamen yandı Muğla’da Sakartepe ...
Yağmur, Bodrum'da etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Yağmur, Bodrum'da etkili oldu (2)
Yağmur, Bodrum'da etkili oldu
YEREL HABERLER Yağmur, Bodrum'da etkili oldu
Muğla'da 5 Bin kişiye 16 milyon lira Mikro kredi desteği sağlandı
YEREL HABERLER Muğla'da 5 Bin kişiye 16 milyon lira Mikro kredi ...
Hortum Bodrum’u savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Hortum Bodrum’u savaş alanına çevirdi
CHP, istifa eden ünlü oyuncudan, ihraç istemiyle savunma istemiş
YEREL HABERLER CHP, istifa eden ünlü oyuncudan, ihraç istemiyle ...
4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER 4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Marmaris yenilenmiş bir futbol stadına kavuşacak
YEREL HABERLER Marmaris yenilenmiş bir futbol stadına kavuşacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X