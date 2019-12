Yeniköy ve Kemerköy’de anlaşma sağlandı

TES İŞ üyesi yaklaşık 1800 üye ile Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş ve YK Enerji arasında süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sona erdi.



Yapılan görüşmeler ve yapılan anlaşma hakkında açıklama yapan TESİŞ Yatağan Şube Başkanı TÜRKİŞ Muğla İl Temsilcisi Fatih Erçelik, “Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinde çalışan yaklaşık 1800 üyemiz adına sürdürdüğümüz 3.Dönem Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde Yatağan’da çalışan üyelerimiz adına Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş ile 22 Ekim tarihinde sözleşmeyi imzalamıştık. Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinde çalışan üyelerimiz adına YK Enerji ile yaptığımız toplu sözleşme görüşmelerinde zaman zaman tıkanmalar olsa da, yer yer stresli ve gerilimli geçse de uzun bir sürecin sonunda ortak bir noktada buluştuk ve 10 Aralık tarihi itibariyle 2 yılı kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladık” dedi.



3’üncü dönem toplu sözleşmenin iş huzuru ve barışı açısından masada bitmesinin her iki taraf için de önemli olduğunu ifade eden Erçelik, “Tesİş Sendikası Yatağan Şubesi olarak bizim tavrımız her zaman bu yönde olmuştur. Yeniköy’de ve Kemerköy’de çalışan üyelerimiz toplu sözleşmenin son gününe kadar sabırla ve umutla, hiç polemiğe girmeden bizlere güvenerek verdikleri destekten ötürü son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bizler de üyelerimizden aldığımız güçle bir an bile umudumuzu kaybetmeden sonuç almaya çalıştık. Amacımız her fırsatta söylediğimiz gibi öncelikle kazanılmış haklarımızı korumak, devir öncesi ve devir sonrası farkını tamamen ortadan kaldırmak. Aynı işi yapan üyelerimiz arasında ücret ve sosyal haklar konusunda kıdem ve derece zammı hariç eşitliği sağlamak. Bu düşünceyle hareket ettiğimiz, devirden sonra başladığımız toplu sözleşmelerin ruhundan anlaşılmaktadır” dedi.



Toplu İş Sözleşmesinin beklentileri ve talepleri tam anlamıyla karşılamasa da aldıkları sorumluluğun altından bu dönem de yüzlerinin akıyla çıktıklarına inandıklarını söyleyen Erçelik, “inanıyorum ki, bizler tüm ayrılıkları bir yana bırakırsak, birliğimizi, beraberliğimizi korursak başaramayacağımız hiç bir şey yoktur. 3’üncü Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Türkiye İşçi Sınıfına ve Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinde çalışan enerji işçisi arkadaşlarımıza kazanımlar getirmesi inancımızla hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sözleşme görüşmelerinin masada anlaşmayla bitmesi için en az bizim kadar çaba sarf eden Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş ve YK Enerji patronlarına ve temsilcilerine enerji işçisi arkadaşlarım ve sendikam adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere sonuna kadar destek veren, güç veren başta TESİŞ Sendikası Genel Başkanımız Ersin Akma’ya ve tüm genel merkez yöneticilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

