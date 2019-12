Bodrum’da Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline sertifikalı eğitim verildi

Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Kaymakamlığı işbirliğinde, Bodrum ilçesinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacak personelin eğitimlerine dair hazırlanan yönetmelik kapsamında, hizmetin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik mesleki eğitim kursları düzenleniyor.

Bu eğitimler kapsamında, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Bodrum Halk Eğitim Merkezi ile Bodrum Deniz Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda ortaklaşa gerçekleştirilen ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler ile İlgili İşlere Ait Mesleki Eğitim Kursu’na, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 32 personel katıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli Çevre Mühendisi/İş Güvenliği Uzmanı Numan Yıldız tarafından, personele 5 gün süren 40 saatlik bir eğitim verildi. Bu eğitimle beraber Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler ile İlgili İşlere Ait Mesleki Eğitim belgeli perosnel sayısı toplam 270’e yükseldi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Batuhan Giraz ve Temizlik İşler Müdürü Engin Doğan’ın da takip ettiği eğitimler sonucunda hizmet kalitesinin de artırılması hedefleniyor. Bodrum Belediye başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz yaptığı konuşmada; “Temizlik işleri personelimizin mesleki yeterliliğe dair bilgi ve becerilerin güncellenmesi aynı zamanda, işe yeni başalyan arkadaşlarımızın da bu belgeleri almasını sağlamak amacıyla bu eğitimleri düzenledik. Yaptığınız işi daha modern bir şekilde yapabilmeniz, iş sağlığı ve güvenliği anlamında daha emniyetli hareket etmenin yollarını görmeniz açısından bu eğitimlerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Yaptığınız işin ciddiyetinin farkında olmalısınız Önce emniyet kuralı her zaman için önemli. Bu kenti ne kadar temiz tutarsak tutalım, bir tane arkadaşımızın tırnağına zarar gelse bu bizi fazlasıyla üzer. Elbette görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz ama emniyet kurallarına uymaya her zaman dikkat edeceğiz” dedi.



Daha Modern Çöp Toplama Sistemi

Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz önümüzdeki süreçte çöp toplama sistemi ile ilgili olarak daha modern daha teknolojik bazı tedbirler planladıklarını söyleyerek; “Bunlarla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bir aksilik olmazsa Mart ayından itibaren çöp toplama sistemimiz daha modern ve daha teknolojik hale gelecek. Daha temiz bir kente kavuşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.



Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Batuhan Giraz yaptığı konuşmada; “Arkadaşlarımız bir kentin temizliğini üstlenerek çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Ben de bu kentte yaşayan bir birey olarak sizlere teşekkür ediyorum. Yaptığınız işin içeriğine baktığımızda sizlerin de güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bu eğitimler o açıdan çok önemli. Verilen eğitimlerin arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu eğitimlerde bir katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Hepinize kazasız belasız işler diliyorum” dedi.

MUĞLA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.