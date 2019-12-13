Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada

MUĞLA'da, antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kıran H.T., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. H.T.'nin eczanenin camını kırma anı, ­cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 12 Sokak'ta meydana geldi. İş bulmak için Sakarya'dan Muğla'ya gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.T., eczanenin camına elindeki sopayla vurmaya başladı. Camı kırmaya çalışan H.T.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, H.T.'yi elinde sopayla sokakta yürürken yakaladı. Yapılan incelemede H.T.'nin 3 eczanenin camını kırdığı belirlendi. Gözaltına alınan H.T.'nin bağımlılığı nedeniyle antidepresan ilaç almak için eczanelerinin camlarını kırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, H.T.'nin eczane camlarına sopayla vurma anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.



MUĞLA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

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