Baştuğ’dan sahte ve taklit zirai ilaç uyarısı Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, tarımsal üretim amacıyla kullanılan zirai ilaç ve gübrelerde piyasaya sahte ve taklit sürülebileceğini dikkat çekerek üreticileri uyardı.

Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, taklit ve sahte zirai ilaçlar ile ilgili yaptığı açıklamada, çiftçilerin Bakanlıkça tescil almamış firmalardan, firması ile bayilik sözleşmesi olmayan Bayikişiler ile kamyon vb. gibi araçlarla seyyar zirai ilaç ve gübre satan kişilerden ürün alınmamalarını istedi.

Tarım sektörünün ülkemiz ve Muğla için gerek ekonomik, gerekse sosyal bakımdan en önemli sektörlerden birisi olduğunu belirten Baştuğ, “Artan nüfusumuzun temel gıda gereksinimini karşılayabilmek; tarımsal üretimi artırmak ile mümkündür. Tarımsal üretim için gerekli en temel girdilerinden ikisi zirai ilaç ve gübredir. Kullanılan zirai ilaçlardan iyi verim elde etmenin yolu; doğru ilaç, doğru zaman ve doğru uygulamadan geçmektedir. Kullanılan gübrelerden iyi bir verim elde etmenin yolu ise; dengeli ve bilinçli bir gübreleme olmasının yanında, üreticiye ulaşan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin içeriğine uygun bir ürün olması önem arz etmektedir. İlkbaharın yaklaşması ile gübre ve zirai ilaç sektörünün hareketlenmesi üzerine piyasaya sahte ve taklit zirai ilaç ve gübrelerin arz edileceği öngörülmekte olup üreticilerimizi bu tip ürünlere karşı her zaman uyarmaktayız. Bu tip zirai ilaç ve gübrenin düşük fiyattan satılacağı aşikârdır. Yerinde, zamanında ve bilimsel ölçülerde kullanılan gübre; verim artışının yanında, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesine, kaynaklarımızın etkin kullanılmasına, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamaktadır” dedi.

Üreticilerin güvenli zirai ilaç ve gübre alıp, kullanmaları için uymaları gereken kuralları da hatırlatan Baştuğ, “Üreticilerimizin öncelikle uzman mühendislere hastalık, zararlı tayini ve toprak tahlili yaptırıp, tavsiye edilen miktar ve zamanlarda kullanacağı zirai ilaç ve gübreyi, o ürünün ait olduğu firmanın bayisinden almalıdır. Bakanlıkça tescil almamış firmalardan, firması ile bayilik sözleşmesi olmayan Bayikişiler ile kamyon vb. gibi araçlarla seyyar zirai ilaç ve gübre satan kişilerden ürün alınmamalıdır. Üreticilerimizin alacağı zirai ilaç ve gübrelerin görünüm itibariyle fiziksel özelliklerine de dikkat edilmesi gerekir. Ambalajı bozulmuş, nemlenip taşlaşarak topak haline gelmiş zirai ilaç ve gübre ile son kullanma tarihi geçmiş ürünler alınmamalıdır. İlimizde yoğun şekilde kullanılan bordo bulamacının kalitesine çok dikkat edilmelidir. Gerekirse uzman kişilerden bilgi alınmalıdır” dedi.

MUĞLA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:39

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