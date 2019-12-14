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Marmaris 'Çam Balı' coğrafi işaretini alarak dünya markası olma yoluna çıktı

İHA

Türkiye'nin çam balı üretiminin büyük bir oranını karşılayan Marmaris, uluslararası platformda farkındalık oluşturmak ve Marmaris çam balını markalaştırmak adına Marmaris Ticaret Odası tarafından yapılan başvuru sonucu coğrafi işaretine kavuştu.

Marmaris 'Çam Balı' coğrafi işaretini alarak dünya markası olma yoluna çıktı

Türkiye’nin çam balı üretiminin büyük bir oranını karşılayan Marmaris, uluslararası platformda farkındalık oluşturmak ve Marmaris çam balını markalaştırmak adına Marmaris Ticaret Odası tarafından yapılan başvuru sonucu coğrafi işaretine kavuştu.
İçerdiği değerli besin maddeleri ve eşsiz tadı sayesinde benzerlerinden ayrılabilen, dünyanın en kaliteli çam balı olarak gösterilen Marmaris Çam Balı, sahip olduğu coğrafi işaret sayesinde, yerel ve uluslararası platformda Marmaris tanıtımına büyük katkı sağlayacak.
2017 yılında başvurusu yapılan Marmaris Çam Balının Coğrafi İşaret Belgesini alması adına düzenlenen toplantıda Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Nurgül Candan, Marmaris İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya ,Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Türeyen ve patent firması görevlileleri basın mensuplarına ve oda üyelerine bilgiler verdi.
Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, " Bildiğiniz üzere uzun yıllardır çam balımızın tescili için Marmaris Ticaret Odası olarak yoğun uğraş veriyorduk. 2017 yılı Ocak ayında başvurduğumuz Marmaris Çam Balı Coğrafi İşareti nihayet 6 Kasım 2019 tarihinde Marmaris Ticaret Odası adına tescil edildi. 2007 yılında başvurusu yapılan Muğla Çam Balı Coğrafi İşaretine dahil edilmek istenen Marmaris ve köylerinde üretilen balımız 2009 yılında odamız eski başkanı değerli büyüğüm Sayın Mehmet Baysal’ın itirazları ile Muğla Çam Balı Coğrafi İşaret kapsamından çıkarılmış, daha sonra içerdiği kendine özgü kıvamı, kokusu, aroması ve besin değerleri olduğu ispatlanarak ve bu özellikleriyle diğer çam ballarından ayrıştığı ortaya konarak Marmaris adına tescil edilmiştir’’ dedi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, "Marmaris Çam Balımızın Coğrafi işaretine kavuşması gurur verici, Çam balımızı tanıtmak ve adını duyurmak adına elimizden geleni yapmaya hazırız’’ diyerek yapılan çalışmalar adına oda yönetimini tebrik etti.
Muğla Çam balının coğrafi işareti var iken Marmaris Çam Balını ayıran özellikler nedir? diye sorulan soru üzerine Patent firması görevlisi Ömer Avcı’’ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Laboratuvarlarında yapılan çalışmalar sonucunda Marmaris Çam Balının Prolin değerinin daha yüksek olması ve kıvamının daha akışkan renginin daha açık olması ortaya çıkmıştır. En önemlisi de sadece bu bölgede ki ağaçlarda yaşayan basra böceğinin bıraktığı enzimin arılar tarafından kullanılması ve bala ayrı bir tat verdiği ispatlanmıştır. Bu da Marmaris balını diğer ilçelerden ayıran özelliklerden dir, Marmaris Çam Balı Menşei Coğrafi İşaret belgesine bu çalışmalar ile kavuşmuştur ’’ diye bir açıklama yaptı.
İlçe Tarım ve Orman müdürü Nejmettin Kaya ‘’ aynı bölge içerisinde aynı türden olan ürünlerde farklılık tespit edildi ise Coğrafi İşaret başvurusu yapılabilir ve tescilini alabilir’’ dedi.
Marmaris’te 700’e yakın kayıtlı arıcı ve yaklaşık 165.000 kovanla senede 3.000 ton civarı Çam Balı üretiliyor.
Marmaris’te dedelerinden kalan arıcılık ve Balcılık mesleğini devam ettiren Gökhan Kemal Kaya ise ‘’Marmaris Çam balının coğrafi işaretini alması üreticiler açısından daha kolay pazarlayabilme olanağı sağlayacak, ürünün marka değeri ortaya çıkacak kıymeti artacak bizler için çok iyi bir gelişme oldu’’ diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Toplantı 3.Dönem Marmaris Ticaret Odası başkanı Mehmet Baysal adına Kızı Ece Baysal'a teşekkür plaketi sunumu ile sona erdi.

MUĞLA

14 Aralık 2019 Cumartesi

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