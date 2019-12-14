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Bodrumlu çocuklara çevre bilinci aşılandı

İHA

Bodrum Belediyesi çocuklara çevre bilinci eğitimlerine başladı. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Kontrol ve Temizlik İşleri Müdürlüğü "Bodrum'da Doğa Kazanacak" sloganı ile başlattığı "Çevre Temizliği Kampanyası" kapsamında öğrencilere çevre bilinci eğitimleri vermeye başladı.

Bodrumlu çocuklara çevre bilinci aşılandı

Bodrum Belediyesi çocuklara çevre bilinci eğitimlerine başladı. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Kontrol ve Temizlik İşleri Müdürlüğü “Bodrum’da Doğa Kazanacak” sloganı ile başlattığı “Çevre Temizliği Kampanyası” kapsamında öğrencilere çevre bilinci eğitimleri vermeye başladı.

Bodrum Yarımadası genelindeki tüm ilk, orta ve lise okullarında verilecek olan eğitim programı, çevreye duyarlı olma bilincini oluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatıldı. Eğitim programı, Çevre Mühendisi ve Atık Yönetim Şefi Nilay Karamustafaoğlu tarafından veriliyor.

Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu’ndan başlatılan eğitimde, eğitmen Nilay Karamustafaoğlu öğrencilere, çevrenin ve doğanın korunmasının sadece evimizin ve okulumuzun temiz tutulması ile sınırlı olamadığını belirterek çevre, hava ve gürültü kirliğini örneklerle anlattı.
Slayt gösteriminin de yapıldığı eğitim programında öğrencilere katı atık, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları hakkında örnekler de gösterildi.

Eğitim programı öğrencilerin “Çevre Andı”nı okumaları ile sonlandırıldı. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ise öğrencilere “Doğa Kazanacak” yazılı bez çantalar hediye ettiler.

MUĞLA

14 Aralık 2019 Cumartesi

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